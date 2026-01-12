Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил о новой должности – он провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Сообщение появилось на его платформе Truth Social и вызвало широкий резонанс в международных СМИ, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Alex Brandon

Скриншот в Truth Social как заявление

В соцсети Трамп опубликовал скриншот, напоминающий биографическую страницу из "Википедии", где указана новая должность – и.о. президента Венесуэлы с назначением якобы в январе 2026 года. При этом Трамп сохранил за собой статус действующего президента США, формально комбинируя обе роли.

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Актуальный и.о. президента Венесуэлы – Дельси Родригес – продолжает занимать официальный пост в стране, однако скандальное заявление Трампа мгновенно вызвало бурные обсуждения в СМИ и социальных сетях.

Ситуация в Венесуэле: захват Мадуро

Контекст этого необычного заявления связан с событиями 3 января 2026 года. Соединённые Штаты провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой был задержан президент страны Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес.

В рамках операции также были нанесены удары по ключевым военным объектам страны. После захвата Мадуро и Флорес доставили в Нью-Йорк, где прошло первое судебное заседание по обвинениям в участии в наркотеррористической деятельности. Венесуэльский лидер не признал предъявленных обвинений.

Трамп заявил, что контроль за ситуацией в Венесуэле после похищения Мадуро возложен на американское руководство, возглавляемое лично им.

Международная реакция

Действия США вызвали широкий международный резонанс.

Россия через МИД выразила поддержку венесуэльскому народу, потребовав освобождения Мадуро и его супруги, а также призвала не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Китай заявил, что действия Соединённых Штатов нарушают международное право, подчеркнув необходимость уважения суверенитета Венесуэлы.

Вывод

Поступок Трампа, объявившего себя и.о. президента другой страны, стал беспрецедентным шагом в международной политике. События продолжают развиваться, и мировое сообщество внимательно следит за реакцией Венесуэлы, США и ведущих стран мира.