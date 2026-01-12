18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.84
595.75
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.01.2026, 09:59

Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы

Новости Мира 0 476

Президент США Дональд Трамп неожиданно заявил о новой должности – он провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Сообщение появилось на его платформе Truth Social и вызвало широкий резонанс в международных СМИ, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon

Скриншот в Truth Social как заявление

В соцсети Трамп опубликовал скриншот, напоминающий биографическую страницу из "Википедии", где указана новая должность – и.о. президента Венесуэлы с назначением якобы в январе 2026 года. При этом Трамп сохранил за собой статус действующего президента США, формально комбинируя обе роли.

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Актуальный и.о. президента Венесуэлы – Дельси Родригес – продолжает занимать официальный пост в стране, однако скандальное заявление Трампа мгновенно вызвало бурные обсуждения в СМИ и социальных сетях.

Ситуация в Венесуэле: захват Мадуро

Контекст этого необычного заявления связан с событиями 3 января 2026 года. Соединённые Штаты провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой был задержан президент страны Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес.

В рамках операции также были нанесены удары по ключевым военным объектам страны. После захвата Мадуро и Флорес доставили в Нью-Йорк, где прошло первое судебное заседание по обвинениям в участии в наркотеррористической деятельности. Венесуэльский лидер не признал предъявленных обвинений.

Трамп заявил, что контроль за ситуацией в Венесуэле после похищения Мадуро возложен на американское руководство, возглавляемое лично им.

Международная реакция

Действия США вызвали широкий международный резонанс.

  • Россия через МИД выразила поддержку венесуэльскому народу, потребовав освобождения Мадуро и его супруги, а также призвала не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

  • Китай заявил, что действия Соединённых Штатов нарушают международное право, подчеркнув необходимость уважения суверенитета Венесуэлы.

Вывод

Поступок Трампа, объявившего себя и.о. президента другой страны, стал беспрецедентным шагом в международной политике. События продолжают развиваться, и мировое сообщество внимательно следит за реакцией Венесуэлы, США и ведущих стран мира.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Следующий шаг: объявит себя владычицей морскою
12.01.2026, 11:09
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь