Необычные признаки дефицита железа, на которые стоит обратить внимание

Дефицит железа — одно из самых распространённых нарушений обмена веществ, которое может проявляться не только усталостью и бледностью кожи, но и менее привычными симптомами. Врач-терапевт и профпатолог клиники академика Ройтберга Светлана Бурнацкая рассказала «Газете.Ru» о тревожных признаках и способах их выявления, сообщает Lada.kz.
Среди наиболее заметных сигналов дефицита железа — изменения внешности и состояния волос и ногтей:
Бледность кожи, особенно в сочетании с синюшностью губ;
Ломкость и слоящаяся структура ногтей;
Выпадение волос, которое не связано с сезонностью или стрессом.
Однако бледность сама по себе не является специфическим признаком железодефицита. Важно оценивать её вместе с другими симптомами: слабостью, головокружениями, учащённым сердцебиением, одышкой.
Среди менее известных проявлений железодефицита — желание есть не пищу, а посторонние вещества. Этот феномен называется пика и включает в себя:
поедание мела;
стремление есть лед;
желание употреблять землю или глину.
Такие признаки считаются настораживающими и сигнализируют о серьёзном нарушении обмена железа в организме.
Если дефицит железа продолжается более двух недель, следует обратиться к врачу. Особое внимание стоит уделить следующим признакам:
Постоянная усталость и слабость;
Снижение концентрации внимания, ухудшение памяти;
«Заеды» в уголках рта;
Одышка при незначительной физической нагрузке;
Тахикардия (учащённое сердцебиение);
Сухость кожи и волос;
Извращённые вкусовые пристрастия (пика).
Особенно внимательными должны быть:
женщины с обильными менструациями;
люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Даже при достаточном поступлении железа с пищей его усвоение может нарушаться под воздействием стрессов и недосыпа. Светлана Бурнацкая объясняет механизмы:
Хронический стресс повышает уровень кортизола, что снижает проницаемость слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки;
Снижается секреция соляной кислоты, которая необходима для превращения железа из трёхвалентной формы в усвояемую двухвалентную;
В результате даже при богатой железом диете организм может испытывать его дефицит.
При лёгкой степени дефицита железа, когда анемия ещё не выражена, достаточно корректировки рациона. Продукты с высоким содержанием железа включают:
Мясные продукты: говяжья печень, язык, говядина;
Морепродукты: устрицы;
Растительные источники: чечевица, гречка, тыквенные семечки, кунжут.
Важно помнить: самовольный приём железосодержащих препаратов без подтверждения дефицита опасен, так как избыток железа может вызвать токсические эффекты и оксидативный стресс.
Особенно осенью и зимой рекомендуется:
Сдавать общий анализ крови;
Определять уровень ферритина, который отражает запасы железа в организме.
Регулярные обследования помогают выявлять дефицит на ранней стадии и предотвращать развитие серьёзных осложнений.
Железодефицит — это не только усталость и бледность. Уникальные проявления, такие как желание есть мел, лед или землю, а также сочетание симптомов со стороны кожи, волос и сердечно-сосудистой системы, могут служить ранними сигналами о нарушении. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рекомендует не игнорировать эти признаки и проходить скрининг, особенно при наличии факторов риска.
