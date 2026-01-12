Необычные признаки дефицита железа, на которые стоит обратить внимание

Дефицит железа — одно из самых распространённых нарушений обмена веществ, которое может проявляться не только усталостью и бледностью кожи, но и менее привычными симптомами. Врач-терапевт и профпатолог клиники академика Ройтберга Светлана Бурнацкая рассказала «Газете.Ru» о тревожных признаках и способах их выявления, сообщает Lada.kz.

Бледность и ломкость как классические симптомы

Среди наиболее заметных сигналов дефицита железа — изменения внешности и состояния волос и ногтей:

Бледность кожи , особенно в сочетании с синюшностью губ;

Ломкость и слоящаяся структура ногтей ;

Выпадение волос, которое не связано с сезонностью или стрессом.

Однако бледность сама по себе не является специфическим признаком железодефицита. Важно оценивать её вместе с другими симптомами: слабостью, головокружениями, учащённым сердцебиением, одышкой.

Необычные вкусовые пристрастия: мел, лед, земля

Среди менее известных проявлений железодефицита — желание есть не пищу, а посторонние вещества. Этот феномен называется пика и включает в себя:

поедание мела ;

стремление есть лед ;

желание употреблять землю или глину.

Такие признаки считаются настораживающими и сигнализируют о серьёзном нарушении обмена железа в организме.

Тревожные симптомы, требующие внимания

Если дефицит железа продолжается более двух недель, следует обратиться к врачу. Особое внимание стоит уделить следующим признакам:

Постоянная усталость и слабость;

Снижение концентрации внимания , ухудшение памяти;

«Заеды» в уголках рта ;

Одышка при незначительной физической нагрузке;

Тахикардия (учащённое сердцебиение);

Сухость кожи и волос ;

Извращённые вкусовые пристрастия (пика).

Особенно внимательными должны быть:

женщины с обильными менструациями ;

люди с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Стресс и образ жизни влияют на усвоение железа

Даже при достаточном поступлении железа с пищей его усвоение может нарушаться под воздействием стрессов и недосыпа. Светлана Бурнацкая объясняет механизмы:

Хронический стресс повышает уровень кортизола, что снижает проницаемость слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки;

Снижается секреция соляной кислоты , которая необходима для превращения железа из трёхвалентной формы в усвояемую двухвалентную;

В результате даже при богатой железом диете организм может испытывать его дефицит.

Коррекция питания и профилактика

При лёгкой степени дефицита железа, когда анемия ещё не выражена, достаточно корректировки рациона. Продукты с высоким содержанием железа включают:

Мясные продукты: говяжья печень, язык, говядина;

Морепродукты: устрицы;

Растительные источники: чечевица, гречка, тыквенные семечки, кунжут.

Важно помнить: самовольный приём железосодержащих препаратов без подтверждения дефицита опасен, так как избыток железа может вызвать токсические эффекты и оксидативный стресс.

Скрининг и медицинский контроль

Особенно осенью и зимой рекомендуется:

Сдавать общий анализ крови ;

Определять уровень ферритина, который отражает запасы железа в организме.

Регулярные обследования помогают выявлять дефицит на ранней стадии и предотвращать развитие серьёзных осложнений.

Итог

Железодефицит — это не только усталость и бледность. Уникальные проявления, такие как желание есть мел, лед или землю, а также сочетание симптомов со стороны кожи, волос и сердечно-сосудистой системы, могут служить ранними сигналами о нарушении. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая рекомендует не игнорировать эти признаки и проходить скрининг, особенно при наличии факторов риска.