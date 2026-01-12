Россию захлестнула волна массового подорожания автомобилей

Россияне встретили новый год не только праздничными хлопотами, но и неприятным сюрпризом на автомобильном рынке. С конца декабря прошлого года и в первые дни января производители массово обновили прайс-листы, подняв стоимость автомобилей. Всего за этот период свои цены пересмотрели 32 бренда , действующих на российском рынке, сообщает издание «Автоновости дня», передает Lada.kz.

© Максим Богодвид / РИА Новости

Российские бренды задали тон

Первыми на повышение цен отреагировали отечественные марки. В числе лидеров оказались:

Lada – традиционный бестселлер в сегменте бюджетных машин;

УАЗ – популярный среди внедорожников;

Sollers, Solaris, Evolute, XCite и «Москвич» – также увеличили стоимость своих моделей.

Рост цен у отечественных брендов был обусловлен не только повышением НДС, но и общим удорожанием комплектующих и логистики.

Китайские марки подтянулись следом

Следующим шагом на повышение пошли китайские автопроизводители, которые занимают значительную долю рынка в России:

Chery, Tenet, Changan, Omoda, Jaecoo, Haval и GAC ;

Exeed, Knewstar, Belgee, Nordcross, Oting и Tank ;

Geely, Jetour, BAIC и Bestune.

Некоторые из них увеличили стоимость только отдельных моделей, оставив другие без изменений. Это коснулось, прежде всего, массовых и среднеценовых автомобилей.

Европейские бренды и премиум-сегмент тоже не остались в стороне

Не обошли повышение цен и иностранные марки:

Французские Citroen и Peugeot , а также менее известный бренд KGM обновили свои прайс-листы;

В премиальном сегменте изменение цен затронуло Exeed, Wey, Rox, Exlantix и Li Auto, которые ориентированы на покупателей с более высокими доходами.

Рост цен в премиум-сегменте оказался менее массовым, но более заметным по абсолютной стоимости.

Что ждать россиянам в 2026 году

Автопроизводители и эксперты рынка предупреждают, что изменения — лишь начало:

Цены на новые автомобили будут продолжать расти ;

Предложение подержанных машин может сокращаться , что усилит конкуренцию на вторичном рынке;

Получение автокредита может стать более сложным, а ставки — выше, что усложнит покупку даже доступных моделей.

Рост цен на автомобили в России в начале 2026 года стал своего рода «тестом» для рынка: как массовый сегмент, так и премиум-покупатели почувствуют удар по бюджету. Для многих россиян покупка автомобиля превращается в стратегическое решение, требующее тщательного планирования и учета будущих расходов.