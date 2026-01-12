18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.84
595.75
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.01.2026, 16:29

УВБ-76 снова на связи: первое сообщение нового года шокировало любителей радиомистики

Новости Мира 0 498

В эфире «Радиостанции Судного дня» — известной под кодовым обозначением УВБ-76 — после праздничного перерыва прозвучало первое сообщение. Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», фиксирующий активность радиостанции, в эфире было произнесено слово «нутошато», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

Сообщение передавалось в 10:37 по московскому времени. Текст радиопередачи звучал следующим образом:

«НЖТИ 02403 НУТОШАТО 9317 8248»

Что именно означает загадочное слово «нутошато», пока неизвестно. Расшифровка подобных сообщений остается предметом обсуждений среди любителей радиостанции и специалистов по радиосвязи.

Активность радиостанции в 2025 году

В прошлом году «Радиостанция Судного дня» передала 357 зашифрованных сообщений. Наибольшая активность наблюдалась в июне, когда в эфире прозвучало 49 посланий. Второе место по числу сообщений занял февраль — 43 передачи.

Другие месяцы показали следующие результаты:

  • Август: 38 сообщений

  • Декабрь: 36 сообщений

  • Март: 34 сообщения

Эти данные демонстрируют стабильную работу станции, с пиками активности в середине года и в начале зимы.

Популярные позывные и загадочные коды

Анализ сообщений 2025 года показал, что радиостанция использует ограниченный набор позывных. Наиболее частым стало «НЖТИ», которое прозвучало 331 раз. Второе место заняло слово «ЦЖАП» — 11 упоминаний, а третье — «УЛВН», использованное шесть раз.

Такая статистика подтверждает, что, несмотря на кажущуюся хаотичность эфира, радиостанция придерживается определенной системы кодирования сообщений. Каждое послание несет уникальный смысл для своих получателей, однако для посторонних оно остается полностью непонятным.

Загадка продолжается

«Радиостанция Судного дня» давно привлекает внимание исследователей и энтузиастов военной радиосвязи. Несмотря на появление интернета и современных средств коммуникации, УВБ-76 продолжает передавать короткие, зашифрованные сигналы, смысл которых остается тайной.

Появление слова «нутошато» лишь добавило интригу. Будет ли это регулярный код или единичная передача — покажет время. Любители станции уже обсуждают возможные версии и ждут новых посланий, чтобы разгадать загадку одного из самых мистических объектов современной радиосвязи.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь