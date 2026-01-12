УВБ-76 снова на связи: первое сообщение нового года шокировало любителей радиомистики

В эфире «Радиостанции Судного дня» — известной под кодовым обозначением УВБ-76 — после праздничного перерыва прозвучало первое сообщение. Как сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи» , фиксирующий активность радиостанции, в эфире было произнесено слово «нутошато», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

Сообщение передавалось в 10:37 по московскому времени. Текст радиопередачи звучал следующим образом:

«НЖТИ 02403 НУТОШАТО 9317 8248»

Что именно означает загадочное слово «нутошато», пока неизвестно. Расшифровка подобных сообщений остается предметом обсуждений среди любителей радиостанции и специалистов по радиосвязи.

Активность радиостанции в 2025 году

В прошлом году «Радиостанция Судного дня» передала 357 зашифрованных сообщений. Наибольшая активность наблюдалась в июне, когда в эфире прозвучало 49 посланий. Второе место по числу сообщений занял февраль — 43 передачи.

Другие месяцы показали следующие результаты:

Август: 38 сообщений

Декабрь: 36 сообщений

Март: 34 сообщения

Эти данные демонстрируют стабильную работу станции, с пиками активности в середине года и в начале зимы.

Популярные позывные и загадочные коды

Анализ сообщений 2025 года показал, что радиостанция использует ограниченный набор позывных. Наиболее частым стало «НЖТИ», которое прозвучало 331 раз. Второе место заняло слово «ЦЖАП» — 11 упоминаний, а третье — «УЛВН», использованное шесть раз.

Такая статистика подтверждает, что, несмотря на кажущуюся хаотичность эфира, радиостанция придерживается определенной системы кодирования сообщений. Каждое послание несет уникальный смысл для своих получателей, однако для посторонних оно остается полностью непонятным.

Загадка продолжается

«Радиостанция Судного дня» давно привлекает внимание исследователей и энтузиастов военной радиосвязи. Несмотря на появление интернета и современных средств коммуникации, УВБ-76 продолжает передавать короткие, зашифрованные сигналы, смысл которых остается тайной.

Появление слова «нутошато» лишь добавило интригу. Будет ли это регулярный код или единичная передача — покажет время. Любители станции уже обсуждают возможные версии и ждут новых посланий, чтобы разгадать загадку одного из самых мистических объектов современной радиосвязи.