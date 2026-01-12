18+
12.01.2026, 18:16

Раскрыта загадка «черной смерти» среди пациентов с коронавирусом

Новости Мира

В 2021 году, сразу после разрушительной второй волны COVID-19, Индия оказалась в эпицентре странного и смертельного явления. Количество случаев мукормикоза — так называемого «черного грибка» — росло с поразительной скоростью. Эта агрессивная инфекция уносила жизни почти каждого второго заболевшего, став кошмаром для переболевших коронавирусом. Особую уязвимость проявляли пациенты с диабетом и другими хроническими заболеваниями, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: freepik
Фото: freepik

Вспышка мукормикоза: трагедия после коронавируса

Первоначально врачи объясняли вспышку массовым применением стероидов при тяжелых формах COVID-19. Эти препараты действительно подавляют иммунную систему, и их роль в осложнениях казалась очевидной. Однако новые исследования показывают, что причина кроется глубже и имеет фундаментальное биологическое объяснение.

Альбумин — белок, который спасает жизни

Международная группа ученых под руководством Георгиоса Хамилоса из Университета Крита опубликовала исследование в авторитетном журнале Nature, которое изменяет понимание природы смертельных грибковых инфекций. Ученые выявили, что ключевым фактором риска является острый дефицит альбумина — главного белка плазмы крови, жизненно важного для поддержания иммунной защиты организма.

Низкий уровень альбумина создает в организме «идеальный шторм», в котором плесневые грибы из порядка Mucorales могут развиваться стремительно, поражая носовые пазухи, мозг и легкие, а у некоторых пациентов вызывая необратимые последствия.

Группы риска: диабет, недоедание и уязвимость организма

Особое внимание ученых привлекли пациенты с диабетом и признаки недоедания. У них уровень альбумина, как правило, снижен, что делает организм особенно уязвимым. Именно это сочетание факторов объясняет, почему вспышка «черного грибка» в Индии была столь разрушительной.

Инфекция развивается на фоне ослабленного иммунитета. Для здорового человека споры грибка почти безопасны — они повсеместно присутствуют в почве, воздухе и продуктах питания. Но при критическом дефиците защитного белка организм теряет возможность сдерживать их размножение.

Эксперименты раскрыли механизм катастрофы

В ходе лабораторных исследований ученые проверяли, как плазма крови взаимодействует с грибком. Результаты оказались поразительными:

  • Кровь здоровых людей с нормальным уровнем альбумина эффективно подавляла рост патогенных грибов.

  • Плазма пациентов с дефицитом альбумина теряла эту защитную способность полностью.

  • Искусственное снижение уровня альбумина в образцах здоровых доноров стимулировало бурное размножение грибка.

  • Восстановление концентрации белка возвращало естественную устойчивость к инфекции.

Это наблюдение не оставляет сомнений: дефицит альбумина напрямую способствует развитию смертельной инфекции.

Новый вектор профилактики и лечения

До сих пор врачи по всему миру сосредоточивались на контроле за использованием кортикостероидов, пытаясь минимизировать риск грибковых осложнений. Новые данные меняют акцент с борьбы с последствиями на устранение первопричины.

Регулярный мониторинг и своевременная коррекция уровня альбумина могут стать жизненно важными для пациентов из группы риска. Коррекция дефицита белка может значительно снизить вероятность развития мукормикоза, особенно у людей с диабетом и признаками недоедания.

Практический эффект исследования

Открытие объясняет трагическую вспышку в Индии, где сочетание проблем с питанием и высокий уровень диабета создали смертельные условия для многих пациентов. Но выводы имеют глобальное значение: врачи во всем мире теперь получили инструмент для предотвращения тысяч летальных исходов при будущих пандемиях.

Влияя на коренную причину — дефицит альбумина — можно значительно улучшить защиту самых уязвимых пациентов, снижая риск катастрофических осложнений после COVID-19 и других тяжелых инфекций.

