Ларису Долину выселят из квартиры с помощью приставов

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках Москвы продолжает набирать обороты. Судебные приставы могут принять участие в выселении певицы, однако сама Долина утверждает, что готова передать жильё добровольно. Разбираемся, когда и как может состояться эта процедура и какие новые проблемы возникли у артистки на фоне скандала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© РИА Новости

Судебные приставы подключены к процессу

Сторона покупательницы квартиры Полины Лурье обратилась в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с целью принудительного исполнения передачи недвижимости. По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, заявление о возбуждении исполнительного производства уже подано:

«Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом; ждем постановления о возбуждении производства», — заявила Свириденко агентству ТАСС.

Адвокат Ларисы Долиной, Мария Пухова, подтвердила открытие исполнительного производства, но охарактеризовала обращение к приставам как «хайп» и попытку привлечь внимание со стороны Лурье. По её словам, необходимость в принудительном выселении отсутствует:

«Квартира была готова к передаче ещё 5 января, и Долина готова освободить её добровольно», — подчеркнула Пухова.

Закон предусматривает, что приставы сначала предложат добровольно освободить жильё. Если этого не произойдёт, выселение проводится принудительно с участием понятых. По данным СМИ, процедура может начаться уже 19 января, хотя официального постановления о возбуждении исполнительного производства пока нет.

Несколько срывов сроков передачи квартиры

История передачи квартиры Лурье осложнилась многократными переносами дат. Первоначально Лариса Долина должна была освободить жильё 25 декабря, но попросила отсрочку до 30-го числа. Новая дата передачи была назначена на 5 января, однако и тогда ключи переданы не были. Позднее процедура была назначена на 9 января, однако Долина не явилась лично, направив своих представителей, которые не имели ключей и полномочий для подписания акта приёма-передачи.

Адвокат певицы утверждала, что сторона Лурье отказалась принять квартиру из-за несоответствия дат в документах:

«Адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», — пояснила Пухова.

Где сейчас Лариса Долина

В момент подготовки исполнительного производства Лариса Долина находится за границей. Певица отдыхает вместе с дочерью и внучкой на острове Саддият в Абу-Даби, в пятизвёздочном комплексе Rixos Premium Saadiyat Island. Отпуск включает спа-процедуры, бассейны, спортзал, теннис и вечеринки с диджеями.

По информации адвоката, Долина вернётся в Россию 20 января, после чего стороны смогут завершить передачу квартиры.

Новые проблемы на фоне скандала

Помимо конфликта с Лурье, у Ларисы Долиной возникли новые неприятности. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал жалобу в природоохранную прокуратуру из-за искусственного пруда площадью 230 кв. м, который певица возвела на территории защитной полосы одного из ручьёв Подмосковья.

Рыськов ранее обращался в прокуратуру по аналогичным вопросам в отношении Филиппа Киркорова, Аллы Пугачёвой и Алишера Моргенштерна. В нескольких случаях нарушения были подтверждены, и сейчас проверка продолжается.

Предприниматель подчеркнул, что его цель — соблюдение закона:

«Лариса Долина — гражданин РФ, и гражданин должен исполнять законы Российской Федерации», — заявил Рыськов.

Итоги

Сторона покупательницы квартиры Лурье обратилась к судебным приставам с заявлением о принудительном исполнении передачи жилья.

Исполнительное производство уже открыто, однако Долина готова передать квартиру добровольно.

Передача жилья несколько раз срывалась по разным причинам — от переносов дат до недоразумений с документами.

Сейчас певица отдыхает в Абу-Даби и вернётся в Россию 20 января.

На фоне скандала появились новые проблемы с природоохранной прокуратурой из-за строительства пруда на защитной территории.

Ситуация с квартирой Ларисы Долиной остаётся напряжённой, и её разрешение зависит как от действий самой артистки, так и от судебных процедур в ближайшие недели.