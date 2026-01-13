Ларису Долину выселят из квартиры с помощью приставов

Скандал вокруг квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках Москвы продолжает набирать обороты. Судебные приставы могут принять участие в выселении певицы, однако сама Долина утверждает, что готова передать жильё добровольно. Разбираемся, когда и как может состояться эта процедура и какие новые проблемы возникли у артистки на фоне скандала, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Сторона покупательницы квартиры Полины Лурье обратилась в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с целью принудительного исполнения передачи недвижимости. По словам адвоката покупательницы Светланы Свириденко, заявление о возбуждении исполнительного производства уже подано:
«Мы подали в службу судебных приставов заявление о возбуждении исполнительного производства с исполнительным листом; ждем постановления о возбуждении производства», — заявила Свириденко агентству ТАСС.
Адвокат Ларисы Долиной, Мария Пухова, подтвердила открытие исполнительного производства, но охарактеризовала обращение к приставам как «хайп» и попытку привлечь внимание со стороны Лурье. По её словам, необходимость в принудительном выселении отсутствует:
«Квартира была готова к передаче ещё 5 января, и Долина готова освободить её добровольно», — подчеркнула Пухова.
Закон предусматривает, что приставы сначала предложат добровольно освободить жильё. Если этого не произойдёт, выселение проводится принудительно с участием понятых. По данным СМИ, процедура может начаться уже 19 января, хотя официального постановления о возбуждении исполнительного производства пока нет.
История передачи квартиры Лурье осложнилась многократными переносами дат. Первоначально Лариса Долина должна была освободить жильё 25 декабря, но попросила отсрочку до 30-го числа. Новая дата передачи была назначена на 5 января, однако и тогда ключи переданы не были. Позднее процедура была назначена на 9 января, однако Долина не явилась лично, направив своих представителей, которые не имели ключей и полномочий для подписания акта приёма-передачи.
Адвокат певицы утверждала, что сторона Лурье отказалась принять квартиру из-за несоответствия дат в документах:
«Адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», — пояснила Пухова.
В момент подготовки исполнительного производства Лариса Долина находится за границей. Певица отдыхает вместе с дочерью и внучкой на острове Саддият в Абу-Даби, в пятизвёздочном комплексе Rixos Premium Saadiyat Island. Отпуск включает спа-процедуры, бассейны, спортзал, теннис и вечеринки с диджеями.
По информации адвоката, Долина вернётся в Россию 20 января, после чего стороны смогут завершить передачу квартиры.
Помимо конфликта с Лурье, у Ларисы Долиной возникли новые неприятности. Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал жалобу в природоохранную прокуратуру из-за искусственного пруда площадью 230 кв. м, который певица возвела на территории защитной полосы одного из ручьёв Подмосковья.
Рыськов ранее обращался в прокуратуру по аналогичным вопросам в отношении Филиппа Киркорова, Аллы Пугачёвой и Алишера Моргенштерна. В нескольких случаях нарушения были подтверждены, и сейчас проверка продолжается.
Предприниматель подчеркнул, что его цель — соблюдение закона:
«Лариса Долина — гражданин РФ, и гражданин должен исполнять законы Российской Федерации», — заявил Рыськов.
Ситуация с квартирой Ларисы Долиной остаётся напряжённой, и её разрешение зависит как от действий самой артистки, так и от судебных процедур в ближайшие недели.
