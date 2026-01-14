Назван ключевой продукт зимнего рациона: почему именно лосось помогает пережить холодный сезон

В холодное время года организм человека испытывает повышенную нагрузку: сокращается световой день, снижается физическая активность, чаще возникают простуды, ощущается упадок сил и хроническая усталость. На этом фоне особенно важно правильно выстраивать рацион. Как отмечает испанский диетолог Сара Вивес, одним из самых полезных продуктов зимой становится лосось — рыба, способная комплексно поддержать здоровье, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам специалиста, главную ценность лосося представляют омега-3 жирные кислоты. Эти вещества играют важную роль в работе иммунной системы, помогая ей адекватно реагировать на вирусы и бактерии.
Омега-3 также снижают уровень хронического воспаления в организме. Зимой именно воспалительные процессы часто обостряются, что повышает риск инфекционных заболеваний и может ухудшать течение уже имеющихся хронических проблем со здоровьем.
Регулярное включение лосося в рацион помогает организму легче справляться с сезонными нагрузками и поддерживать внутренний баланс.
Еще одним важным компонентом лосося является витамин B12. Его дефицит нередко проявляется в виде постоянной усталости, ощущения нехватки энергии, рассеянности и снижения концентрации внимания — симптомов, которые особенно часто усиливаются в зимний период.
Диетолог подчеркивает, что витамин B12 необходим для нормальной работы нервной системы и полноценного обмена веществ. Его регулярное поступление с пищей помогает поддерживать работоспособность, ясность мышления и общее чувство бодрости, даже в условиях короткого светового дня.
Лосось также является одним из немногих продуктов, богатых витамином D. Зимой его естественный синтез в коже резко снижается из-за недостатка солнечного света, поэтому именно питание становится ключевым источником этого витамина.
Витамин D необходим для здоровья костей и мышц, а также для нормальной работы иммунной системы. Его дефицит может приводить к снижению защитных сил организма, мышечной слабости и ухудшению общего самочувствия. Употребление лосося помогает частично восполнить этот сезонный дефицит.
Кроме витаминов и жирных кислот, лосось содержит большое количество качественного белка. Он способствует более длительному чувству сытости и помогает лучше контролировать аппетит.
По словам специалиста, это особенно важно зимой, когда уровень физической активности у многих людей снижается, а риск набора лишнего веса возрастает. Белковая пища помогает поддерживать мышечную массу и снижает вероятность переедания.
Таким образом, лосось сочетает сразу несколько важных свойств, которые делают его одним из самых ценных продуктов холодного сезона:
поддерживает иммунитет;
помогает бороться с усталостью и упадком сил;
компенсирует нехватку витамина D;
способствует контролю веса;
улучшает общее самочувствие в условиях дефицита солнечного света.
Диетолог подчеркивает: регулярное, умеренное употребление лосося зимой может стать важной частью сбалансированного рациона и помочь организму легче пережить сезон холодов.
