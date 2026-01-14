18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.01.2026, 14:15

Умер Игорь Золотовицкий

Новости Мира

Игорь Золотовицкий умер утром 14 января в больнице, сообщили в Школе-студии МХАТ. Заслуженному артисту было 64 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Игорь Золотовицкий (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)
Игорь Золотовицкий (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Да, это правда. В 9:30 Игорь Золотовицкий скончался в больнице», — сообщили РИА Новости в учебном заведении.

Ранние годы и образование

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. С юных лет проявлял интерес к театру и сценическому искусству.

  • В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ.

  • Сразу после окончания школы был принят в труппу театра МХАТ.

Его талант заметили сразу, и он быстро стал востребованным актёром, работая в различных театральных коллективах.

Театральная карьера

За годы работы на сцене Золотовицкий создал богатое наследие:

  • Работал в театрах «Et cetera», имени Станиславского, «Школе современной пьесы» и других.

  • Исполнил десятки ролей, став известным как в классических постановках, так и в современных спектаклях.

  • Поставил собственную режиссёрскую работу — спектакль «Башмачкин» по «Шинели» Николая Гоголя.

Его сценические образы отличались глубиной и психологизмом, что принесло ему признание коллег и зрителей.

Кинематограф: от дебюта до значимых ролей

Игорь Золотовицкий активно снимался в кино с 1984 года. Дебютной стала роль в фильме «Егорка». Среди наиболее известных работ в кино:

  • «Такси-блюз»

  • «Три полуграции»

  • «Не отрекаются любя»

  • «Одесский пароход»

  • «Неодинокие»

Его герои отличались эмоциональной правдой и яркой индивидуальностью, что сделало его узнаваемым для зрителей.

Педагогическая деятельность

Золотовицкий с 1989 года посвятил себя преподаванию в родной Школе-студии МХАТ.

  • С 2013 года — ректор учебного заведения.

  • Под его руководством школа продолжала выпускать талантливых актёров и режиссёров, многие из которых стали заметными фигурами в российском театре и кино.

Его педагогический подход сочетал строгую дисциплину с вниманием к индивидуальности каждого студента.

Награды и признание

За заслуги в театральном и кинематографическом искусстве Золотовицкому были присуждены высокие государственные награды:

  • 2002 год — звание заслуженного артиста России

  • 2020 год — звание заслуженного деятеля искусств России

Эти награды отражают не только его мастерство, но и влияние на развитие культуры в стране.

Игорь Золотовицкий оставил после себя богатое наследие и запомнится как талантливый актёр, режиссёр и педагог, воспитавший новое поколение артистов.

Комментарии

