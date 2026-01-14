Умер Игорь Золотовицкий

Игорь Золотовицкий умер утром 14 января в больнице, сообщили в Школе-студии МХАТ. Заслуженному артисту было 64 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Да, это правда. В 9:30 Игорь Золотовицкий скончался в больнице», — сообщили РИА Новости в учебном заведении.
Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. С юных лет проявлял интерес к театру и сценическому искусству.
В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ.
Сразу после окончания школы был принят в труппу театра МХАТ.
Его талант заметили сразу, и он быстро стал востребованным актёром, работая в различных театральных коллективах.
За годы работы на сцене Золотовицкий создал богатое наследие:
Работал в театрах «Et cetera», имени Станиславского, «Школе современной пьесы» и других.
Исполнил десятки ролей, став известным как в классических постановках, так и в современных спектаклях.
Поставил собственную режиссёрскую работу — спектакль «Башмачкин» по «Шинели» Николая Гоголя.
Его сценические образы отличались глубиной и психологизмом, что принесло ему признание коллег и зрителей.
Игорь Золотовицкий активно снимался в кино с 1984 года. Дебютной стала роль в фильме «Егорка». Среди наиболее известных работ в кино:
«Такси-блюз»
«Три полуграции»
«Не отрекаются любя»
«Одесский пароход»
«Неодинокие»
Его герои отличались эмоциональной правдой и яркой индивидуальностью, что сделало его узнаваемым для зрителей.
Золотовицкий с 1989 года посвятил себя преподаванию в родной Школе-студии МХАТ.
С 2013 года — ректор учебного заведения.
Под его руководством школа продолжала выпускать талантливых актёров и режиссёров, многие из которых стали заметными фигурами в российском театре и кино.
Его педагогический подход сочетал строгую дисциплину с вниманием к индивидуальности каждого студента.
За заслуги в театральном и кинематографическом искусстве Золотовицкому были присуждены высокие государственные награды:
2002 год — звание заслуженного артиста России
2020 год — звание заслуженного деятеля искусств России
Эти награды отражают не только его мастерство, но и влияние на развитие культуры в стране.
Игорь Золотовицкий оставил после себя богатое наследие и запомнится как талантливый актёр, режиссёр и педагог, воспитавший новое поколение артистов.
