США приостановили оформление виз для граждан 75 стран

В новом шаге по ужесточению контроля над иностранными заявителями Государственный департамент США объявил о временной приостановке оформления виз для граждан 75 стран мира. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского дипломатического ведомства, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Почему приостановка?

Согласно служебному документу, консульским сотрудникам поручено временно отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства, пока не завершится пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. В департаменте подчеркнули, что меры являются временными и направлены на усиление безопасности и повышение эффективности обработки визовых запросов.

Полный перечень стран под «визовой паузой»

В полный перечень стран, в отношении которых вводится пауза, входят Казахстан, Россия, Армения, Азербайджан, Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуду, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния, Бразилия, Бирма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Куба, Демократическая Республика Конго, Доминика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Ирак, Иран, Иордания, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Македония, Молдова, Монголия, Марокко, Непал, Черногория, Ямайка, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Суданская республика, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.

Что это значит для путешественников и бизнеса

Меры Госдепартамента затрагивают как туристические и деловые поездки, так и оформление учебных и рабочих виз. Эксперты прогнозируют временные сбои в работе консульств, увеличение сроков рассмотрения заявлений и усиление требований к документам.

Реакция международного сообщества

Ожидается, что решение США вызовет обеспокоенность среди стран, попавших под приостановку. Некоторые правительства уже заявили о готовности обратиться за разъяснениями к Вашингтону, подчеркивая важность поддержания международного сотрудничества и прозрачности визовых процедур.