18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.43
594.86
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.01.2026, 19:37

США приостановили оформление виз для граждан 75 стран

Новости Мира 0 574

В новом шаге по ужесточению контроля над иностранными заявителями Государственный департамент США объявил о временной приостановке оформления виз для граждан 75 стран мира. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на внутренний меморандум американского дипломатического ведомства, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Почему приостановка?

Согласно служебному документу, консульским сотрудникам поручено временно отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства, пока не завершится пересмотр процедур проверки и отбора заявителей. В департаменте подчеркнули, что меры являются временными и направлены на усиление безопасности и повышение эффективности обработки визовых запросов.

Полный перечень стран под «визовой паузой»

В полный перечень стран, в отношении которых вводится пауза, входят Казахстан, Россия, Армения, Азербайджан, Афганистан, Албания, Алжир, Антигуа и Барбуду, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния, Бразилия, Бирма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Куба, Демократическая Республика Конго, Доминика, Египет, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Ирак, Иран, Иордания, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Македония, Молдова, Монголия, Марокко, Непал, Черногория, Ямайка, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Республика Конго, Россия, Руанда, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Южный Судан, Суданская республика, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Узбекистан и Йемен.

Что это значит для путешественников и бизнеса

Меры Госдепартамента затрагивают как туристические и деловые поездки, так и оформление учебных и рабочих виз. Эксперты прогнозируют временные сбои в работе консульств, увеличение сроков рассмотрения заявлений и усиление требований к документам.

Реакция международного сообщества

Ожидается, что решение США вызовет обеспокоенность среди стран, попавших под приостановку. Некоторые правительства уже заявили о готовности обратиться за разъяснениями к Вашингтону, подчеркивая важность поддержания международного сотрудничества и прозрачности визовых процедур.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь