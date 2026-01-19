От красоты до ужаса: туристка понюхала самый вонючий цветок планеты и поделилась впечатлениями

Австралийская туристка Ребекка Дэвис вместе с супругом Крисом Динхэмом во время путешествия на индонезийский остров Суматра испытала на себе необычное природное явление: понюхала раффлезию Арнольда — растение, которое часто называют самым вонючим цветком на планете, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: whatsthejam

Об этом случае сообщает издание What's The Jam, подробно описывая впечатления туристки.

Поход за цветком через джунгли

Пара туристов приехала на Суматру именно в период цветения редкого растения. Гид предупредил их, что раффлезия растет глубоко в джунглях, где могут встречаться опасные хищники, включая тигров. Несмотря на риск, супруги решили проверить на практике легенду о «трупном» запахе цветка.

Сначала Ребекка не ощутила никаких запахов, однако через несколько минут её впечатлила невыносимая вонь, исходящая от раффлезии.

«Это резкий, неприятный запах, как от мусорного мешка. Пахло гниющим мясом», — поделилась туристка.

Красота и ужас в одном цветке

Поразило путешественницу не только качество запаха, но и внешний вид раффлезии. По её словам, цветок выглядит как фантастическое растение, способное оказаться на страницах романа или сериала. Ребекка сравнила его с монстром Демогоргоном из шоу Очень странные дела, подчеркивая контраст между красотой и отталкивающим ароматом.

История и размеры растения

Раффлезия Арнольда получила своё название в честь английского врача и натуралиста Джозефа Арнольда, который работал на Суматре в 1818 году. В народе её также называют «трупная лилия» или «цветок лотоса».

Это один из крупнейших цветков на планете:

Диаметр может достигать 60–100 см .

Масса — до 9 кг.

Почему цветок пахнет так ужасно

Учёные объясняют резкий запах эволюционной стратегией растения. Раффлезия использует «химический обман» для привлечения насекомых-опылителей, в частности навозных мух. Аромат напоминает смесь:

гниющей плоти,

тухлой рыбы,

экскрементов.

Такой запах служит растению для эффективного размножения, несмотря на то, что он неприятен человеку.