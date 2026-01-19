От красоты до ужаса: туристка понюхала самый вонючий цветок планеты и поделилась впечатлениями

Австралийская туристка Ребекка Дэвис вместе с супругом Крисом Динхэмом во время путешествия на индонезийский остров Суматра испытала на себе необычное природное явление: понюхала раффлезию Арнольда — растение, которое часто называют самым вонючим цветком на планете, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Об этом случае сообщает издание What's The Jam, подробно описывая впечатления туристки.
Пара туристов приехала на Суматру именно в период цветения редкого растения. Гид предупредил их, что раффлезия растет глубоко в джунглях, где могут встречаться опасные хищники, включая тигров. Несмотря на риск, супруги решили проверить на практике легенду о «трупном» запахе цветка.
Сначала Ребекка не ощутила никаких запахов, однако через несколько минут её впечатлила невыносимая вонь, исходящая от раффлезии.
«Это резкий, неприятный запах, как от мусорного мешка. Пахло гниющим мясом», — поделилась туристка.
Поразило путешественницу не только качество запаха, но и внешний вид раффлезии. По её словам, цветок выглядит как фантастическое растение, способное оказаться на страницах романа или сериала. Ребекка сравнила его с монстром Демогоргоном из шоу Очень странные дела, подчеркивая контраст между красотой и отталкивающим ароматом.
Раффлезия Арнольда получила своё название в честь английского врача и натуралиста Джозефа Арнольда, который работал на Суматре в 1818 году. В народе её также называют «трупная лилия» или «цветок лотоса».
Это один из крупнейших цветков на планете:
Диаметр может достигать 60–100 см.
Масса — до 9 кг.
Учёные объясняют резкий запах эволюционной стратегией растения. Раффлезия использует «химический обман» для привлечения насекомых-опылителей, в частности навозных мух. Аромат напоминает смесь:
гниющей плоти,
тухлой рыбы,
экскрементов.
Такой запах служит растению для эффективного размножения, несмотря на то, что он неприятен человеку.
