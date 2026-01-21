«Величайший камбэк»: Пугачева может вернуться на сцену уже летом

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая долгие годы оставалась одной из самых ярких и заметных фигур российской музыкальной сцены, может уже летом 2026 года вновь выйти на концертные площадки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash , подчеркнув, что легендарная певица проявляет интерес к частным выступлениям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Алексей Малахов/VK

Такое возвращение обещает стать одним из самых обсуждаемых событий в мире шоу-бизнеса последних лет, поскольку поклонники давно ждут возвращения Примадонны к активной профессиональной деятельности.

Частные выступления за границей: новые возможности для Примадонны

Согласно информации, полученной Mash, Алла Пугачева рассматривает возможность выступлений в рамках частных заказов, преимущественно за пределами России. На данном этапе ее жизнь полностью сосредоточена на семье, однако певица уже готова к постепенному возвращению к музыкальной деятельности. В сообщении Telegram-канала отмечается, что неформально артистка дала понять: летом стоит ожидать «величайший камбэк». Примадонна намерена внимательно рассмотреть все предложения и выбрать те мероприятия, которые соответствуют ее текущим планам и интересам.

Неизвестность с российской сценой

Пока остаются неясными планы Пугачевой относительно выступлений в России. Детали касательно возвращения на родную сцену и участия в российских проектах не раскрываются, поэтому поклонникам предстоит ждать официального объявления или подтверждения от самой певицы. Впрочем, как подчеркивал продюсер Леонид Дзюник в августе 2024 года, ничто не мешает Примадонне вернуться в страну: она сохранила российское гражданство, продолжает получать пенсию и по-прежнему имеет все права, связанные с ее статусом народной артистки.

Жизнь за границей и путешествия

С момента начала специальной военной операции на Украине Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и детьми покинула Россию и обосновалась в Израиле. Этот период оказался временем активных перемещений и путешествий для семьи, которая была замечена в Латвии, Франции и других странах. Тем не менее, основной местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары имеются израильские паспорта, а также гражданство Кипра, что позволяет им вести более гибкий международный образ жизни и свободно планировать поездки за границу.

Возвращение на сцену: ожидание поклонников

Новости о возможном возвращении Пугачевой вызывают большой интерес как среди фанатов, так и в профессиональных кругах шоу-бизнеса. Легендарная артистка, известная многими поколениями зрителей, может вновь напомнить о себе яркими выступлениями, которые всегда отличались виртуозностью, эмоциональной насыщенностью и харизмой Примадонны. Летом 2026 года, если планы реализуются, поклонники смогут лично убедиться, что время и расстояние не уменьшили артистический потенциал Аллы Пугачевой, а ее камбэк обещает стать настоящим событием года.