Школьник отравил друзей газировкой, заскучав на уроке химии

В Татарстане обычный школьный урок химии превратился в опасный инцидент: один из учеников решил «развлечься» и угостил друзей газировкой с химическим веществом. В результате трое подростков оказались в больнице с признаками отравления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Случай имел место в среду, 21 января, в одной из школ Пестречинского района Татарстана. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, трое несовершеннолетних почувствовали себя плохо после того, как выпили газировку, которую им предложил одноклассник.
Подростки были немедленно госпитализированы, врачи диагностировали у них симптомы отравления, однако их жизни и здоровью серьёзная угроза не угрожает.
Расследование показало, что причиной происшествия стал поступок одного из школьников. По информации следствия, подросток подмешал химический реактив в газировку «от скуки» во время урока химии, не предупредив своих друзей о возможной опасности.
Эксперты отмечают, что такие действия могут иметь крайне серьёзные последствия, даже если мотив — элементарное любопытство или желание пошутить.
В связи с происшествием в отношении матери виновного составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ — «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Дальнейшую судьбу женщины и меры воздействия на её сына будет определять районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия также обсудит поведение подростка, чтобы оценить степень его ответственности и необходимость профилактических мер.
Инцидент подчёркивает важность контроля за поведением детей в школе и дома, а также необходимости объяснять подросткам возможные последствия «шуток» с химическими веществами. Специалисты рекомендуют:
Обсуждать с детьми опасности экспериментов с химикатами.
Следить за эмоциональным состоянием подростков, особенно во время скучных или повторяющихся уроков.
Поддерживать открытый диалог с педагогами, чтобы вовремя выявлять рискованное поведение.
