Школьник отравил друзей газировкой, заскучав на уроке химии

В Татарстане обычный школьный урок химии превратился в опасный инцидент: один из учеников решил «развлечься» и угостил друзей газировкой с химическим веществом. В результате трое подростков оказались в больнице с признаками отравления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Инцидент произошёл в Пестречинском районе

Случай имел место в среду, 21 января, в одной из школ Пестречинского района Татарстана. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, трое несовершеннолетних почувствовали себя плохо после того, как выпили газировку, которую им предложил одноклассник.

Подростки были немедленно госпитализированы, врачи диагностировали у них симптомы отравления, однако их жизни и здоровью серьёзная угроза не угрожает.

«От скуки» — причина происшествия

Расследование показало, что причиной происшествия стал поступок одного из школьников. По информации следствия, подросток подмешал химический реактив в газировку «от скуки» во время урока химии, не предупредив своих друзей о возможной опасности.

Эксперты отмечают, что такие действия могут иметь крайне серьёзные последствия, даже если мотив — элементарное любопытство или желание пошутить.

Мать школьника привлекают к ответственности

В связи с происшествием в отношении матери виновного составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ — «неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Дальнейшую судьбу женщины и меры воздействия на её сына будет определять районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия также обсудит поведение подростка, чтобы оценить степень его ответственности и необходимость профилактических мер.

Профилактика и урок для родителей и школьников

Инцидент подчёркивает важность контроля за поведением детей в школе и дома, а также необходимости объяснять подросткам возможные последствия «шуток» с химическими веществами. Специалисты рекомендуют: