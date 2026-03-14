Кто видит цветные сны и другие 10 необычных фактов о засыпании

13 марта во всём мире отмечали День сна, и учёные рассказали о любопытных особенностях сна и сновидений. Среди них — кто чаще видит цветные сны, сколько снов человек переживает за ночь и почему мы забываем увиденное во сне. Эксперты подчёркивают, что сны и процесс засыпания до сих пор остаются загадкой для науки, но исследования дают интересные наблюдения, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com

Сон — физиологическая потребность всех живых существ, и примерно треть жизни человек проводит в состоянии сна. Пока мозг отдыхает, он продолжает активно работать, формируя сновидения и обрабатывая информацию. Хотя многое о снах остаётся неизвестным, учёные называют ряд интересных фактов о том, как мы засыпаем и что видим во сне.

1. Большинство людей видят цветные сны

Исследования показывают, что сегодня примерно три четверти людей видят сны в цвете. Это связано с тем, что современные поколения выросли в окружении цветных экранов и телевизоров, поэтому визуальная память отражается и во сне. Часть людей видит сны преимущественно в чёрно‑белом формате, что чаще встречалось среди старших поколений.

2. Сновидения чаще всего происходят в фазе быстрого сна

Самые яркие и детальные сны обычно возникают во время фазы быстрого сна (REM), когда глаза быстро движутся под веками, а мозг остаётся активным. Эта фаза повторяется несколько раз за ночь и характеризуется богатой визуальной составляющей, эмоциями и иногда странными сюжетами.

3. Сон — это несколько циклов за ночь

Человек обычно переживает 4–6 циклов сна за ночь. Каждый цикл включает разные фазы, и именно в более поздних циклах, ближе к утру, чаще снятся наиболее живые и запоминающиеся сны.

4. Мы забываем большинство снов

После пробуждения большая часть снов забывается в первые несколько минут. Мозг переключается на бодрствующую деятельность, и сновидения уступают место повседневным мыслям.

5. В снах преобладают визуальные образы

Сны в основном состоят из визуальных образов — цветных или чёрно‑белых картинок, сцен, лиц и мест. Звуки, вкусы и запахи встречаются значительно реже.

6. Содержание снов может отражать реальную жизнь

Многие сновидения включают элементы из повседневной жизни: события дня или недавно пережитые эмоции. Мозг продолжает обрабатывать впечатления и переживания во сне.

7. Сны ярче, если просыпаетесь во время REM‑фазы

Если человек просыпается прямо во время фазы быстрого сна, он с большей вероятностью запомнит свой сон и его детали, включая цвета, сюжет и эмоции. Это связано с тем, что память наиболее активна в конце цикла сна.

8. Сны бывают у всех, даже если их не помнят

Каждому человеку снятся сны, даже если утром кажется, что ничего не происходило. Чаще всего просто память их не фиксирует.

9. Гаджеты и экранное время влияют на сон

Использование смартфонов и других гаджетов перед сном может затруднять засыпание и снижать качество сна. Свет экранов подавляет выработку мелатонина — гормона, помогающего организму настроиться на отдых.

10. Сны — не всегда логичны

Во сне активность логического мышления мозга снижается, поэтому сновидения могут быть нелепыми, странными или бессмысленными. Это объясняет, почему сны часто кажутся сюрреалистичными и нелогичными.