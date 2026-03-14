Первая продолжительная магнитная буря весны началась на Земле

С ночи 14 марта на Земле фиксируется первая продолжительная магнитная буря текущей весны. Учёные связывают её начало с резким усилением солнечного ветра, вызванным корональной дырой на Солнце. Буря держится на уровне средней силы уже более девяти часов, отмечают специалисты, передаёт Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

На Земле началась первая в этом сезоне продолжительная магнитная буря — устойчивое геомагнитное возмущение, которое наблюдается уже более девяти часов подряд. Событие зарегистрировано с ночи 14 марта, отмечают астрономы.

Причина явления

Причиной магнитной бури стало резкое усиление солнечного ветра в окрестности нашей планеты, вызванное корональной дырой на поверхности Солнца. Эти области характеризуются пониженной плотностью плазмы, что позволяет солнечному ветру ускоряться и сильнее воздействовать на магнитосферу Земли.

Характеристики бури

Специалисты указывают, что буря отличается устойчивостью и на протяжении нескольких часов удерживается на уровне около G1.7 по международному индексу геомагнитной активности. Это соответствует событию средней силы, которое способно вызывать умеренные колебания магнитного поля.

Возможные эффекты

Геомагнитные бури возникают из‑за взаимодействия потоков заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли. Подобные явления могут влиять на работу высокочувствительной техники, навигационных систем и радиосвязи, а также усиливать полярные сияния в высоких широтах. Учёные подчёркивают, что такие эффекты зависят от силы и продолжительности бури.

Наблюдения и прогнозы

Специалисты продолжают отслеживать развитие магнитной бури. В течение следующего периода магнитосфера Земли может оставаться возмущённой, особенно если активность солнечного ветра будет сохраняться или усиливаться. Поведение подобных явлений тесно связано с солнечной активностью и её циклами, которые периодически приводят к вспышкам и корональным выбросам.