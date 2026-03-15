«Старости не существует»: академик Наталья Бехтерева рассказала о возможностях человеческого мозга

Известный нейрофизиолог Наталья Бехтерева более 50 лет посвятила изучению работы человеческого мозга. По её мнению, старение не является исключительно биологическим процессом и во многом зависит от образа жизни и внутренней мотивации человека. Учёная считала, что активность мышления, наличие целей и интерес к жизни способны значительно продлить интеллектуальную активность, передаёт Lada.kz со ссылкой на sibkray.ru .

Академик, нейрофизиолог Наталья Бехтерева на протяжении десятилетий исследовала работу человеческого мозга, который она называла одним из самых сложных и малоизученных объектов. Значительная часть её научной деятельности была посвящена изучению механизмов памяти, мышления и функционирования нервной системы.

По мнению учёной, старение человека нельзя рассматривать исключительно как неизбежный физиологический процесс. Она отмечала, что состояние мозга во многом определяется образом жизни, эмоциональным состоянием и активностью самого человека.

Наталья Бехтерева подчеркивала, что важную роль играет наличие жизненных целей и интересов. По её словам, именно они помогают человеку сохранять внутреннюю энергию и стремление к развитию даже в зрелом возрасте.

Учёная также обращала внимание на уникальную способность человеческого мозга адаптироваться и формировать новые нейронные связи. Даже в пожилом возрасте мозг способен обучаться и осваивать новые навыки, если человек продолжает активно мыслить и получать новые впечатления.

По мнению Бехтеревой, разнообразие деятельности играет важную роль в поддержании интеллектуальной активности. Она считала, что мозг развивается лучше всего, когда человек постоянно сталкивается с новыми задачами, информацией и эмоциональными переживаниями.

Отдельно исследователь отмечала значение современных технологий. Использование компьютеров, смартфонов и интернета открывает дополнительные возможности для общения, обучения и обмена опытом, что также способствует поддержанию активности мозга.

Наталья Бехтерева подчеркивала, что положительные эмоции и интерес к окружающему миру оказывают заметное влияние на общее состояние человека. Позитивный настрой и желание узнавать новое помогают поддерживать не только психологическое, но и физическое здоровье.

Первое правило: мозг должен пахать, как проклятый

Бехтерева сравнивала мозг с мышцей. Если мышцу не нагружать, она превращается в дряблое нечто. С мозгом та же история. Нет нагрузки — нейронные связи слабеют, память дырявится, мысли путаются.

Но есть хорошая новость: даже в глубокой старости мозг способен создавать новые связи. Ему всё равно, сколько вам лет. Ему важно, даете ли вы ему задачи.

Что Бехтерева называла настоящей нагрузкой:

Не кроссворды (это слишком примитивно)

Не телевизор (это пассивное потребление)

А новое: языки, музыка, сложные тексты, споры с оппонентами

Она советовала:

«Хотите улучшить память — выбросьте записную книжку. Запоминайте номера телефонов. Учите стихи. Заставляйте мозг работать, а не лениться».

Меняйте маршруты, осваивайте гаджеты, учитесь готовить новые блюда. Чем сложнее задача, тем дольше мозг остается молодым.

Второе правило: радость — это не просто настроение, а лекарство

Бехтерева была ученым до мозга костей. Она не верила в эзотерику и абстрактные советы. Но она доказала: позитив напрямую влияет на физиологию мозга.

Оптимизм укрепляет нейронные связи. Буквально продлевает жизнь клеткам. А стресс, тревога, уныние — убивают.

«Фактором, наиболее часто и существенно влияющим на состояние мозга здорового человека, являются эмоции», — писала она.

Что советовала Бехтерева:

Окружать себя приятными людьми. С теми, кто высасывает энергию, прощаться.

Не смотреть тревожные новости перед сном.

Смеяться каждый день. Искать маленькие поводы для радости.

Даже фальшивая улыбка работает — мозг не отличает ее от настоящей.

С годами понимаешь: счастье не в больших победах, а в мелочах. Поддержать, обнять, поделиться. Это остается, когда всё остальное уходит.

Третье правило: тело — дом для мозга

Мозг не может быть здоровым, если тело разваливается. Бехтерева следила за собой жестко.

Ее принципы:

Спать не меньше семи часов. Недосып убивает нейроны.

Следить за сосудами. Кровоток — это питание и кислород для мозга.

Не жрать всякую дрянь. Питание влияет на ясность ума напрямую.

Двигаться каждый день.

«При эмоциональных расстройствах очень хороши прогулки, разного рода двигательная активность. Что может сделать с человеком плавание, движение в воде! После водных процедур становишься просто другим человеком», — говорила она.

Тридцать минут ходьбы в день снижают скорость возрастных изменений. Не хотите ходить — плавайте, танцуйте, делайте зарядку. Главное — двигайтесь.

Главный секрет, который всё объясняет

У Бехтеревой был еще один, четвертый, негласный секрет. Сверхзадача.

Она говорила: «Мы не умираем, пока у нас есть цель — дождаться внуков, написать книгу, увидеть мир, заглянуть в Зазеркалье. Старости не существует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите».

Человек без цели гаснет. Даже если физически здоров, он умирает раньше срока. А тот, у кого есть зачем просыпаться утром, — живет долго и ясно.