Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
14.03.2026, 19:38

«Старости не существует»: академик Наталья Бехтерева рассказала о возможностях человеческого мозга

Новости Мира

Известный нейрофизиолог Наталья Бехтерева более 50 лет посвятила изучению работы человеческого мозга. По её мнению, старение не является исключительно биологическим процессом и во многом зависит от образа жизни и внутренней мотивации человека. Учёная считала, что активность мышления, наличие целей и интерес к жизни способны значительно продлить интеллектуальную активность, передаёт Lada.kz со ссылкой на sibkray.ru.

Фото pixabay.com
Академик, нейрофизиолог Наталья Бехтерева на протяжении десятилетий исследовала работу человеческого мозга, который она называла одним из самых сложных и малоизученных объектов. Значительная часть её научной деятельности была посвящена изучению механизмов памяти, мышления и функционирования нервной системы.

По мнению учёной, старение человека нельзя рассматривать исключительно как неизбежный физиологический процесс. Она отмечала, что состояние мозга во многом определяется образом жизни, эмоциональным состоянием и активностью самого человека.

Наталья Бехтерева подчеркивала, что важную роль играет наличие жизненных целей и интересов. По её словам, именно они помогают человеку сохранять внутреннюю энергию и стремление к развитию даже в зрелом возрасте.

Учёная также обращала внимание на уникальную способность человеческого мозга адаптироваться и формировать новые нейронные связи. Даже в пожилом возрасте мозг способен обучаться и осваивать новые навыки, если человек продолжает активно мыслить и получать новые впечатления.

По мнению Бехтеревой, разнообразие деятельности играет важную роль в поддержании интеллектуальной активности. Она считала, что мозг развивается лучше всего, когда человек постоянно сталкивается с новыми задачами, информацией и эмоциональными переживаниями.

Отдельно исследователь отмечала значение современных технологий. Использование компьютеров, смартфонов и интернета открывает дополнительные возможности для общения, обучения и обмена опытом, что также способствует поддержанию активности мозга.

Наталья Бехтерева подчеркивала, что положительные эмоции и интерес к окружающему миру оказывают заметное влияние на общее состояние человека. Позитивный настрой и желание узнавать новое помогают поддерживать не только психологическое, но и физическое здоровье.

Первое правило: мозг должен пахать, как проклятый

Бехтерева сравнивала мозг с мышцей. Если мышцу не нагружать, она превращается в дряблое нечто. С мозгом та же история. Нет нагрузки — нейронные связи слабеют, память дырявится, мысли путаются.

Но есть хорошая новость: даже в глубокой старости мозг способен создавать новые связи. Ему всё равно, сколько вам лет. Ему важно, даете ли вы ему задачи.

Что Бехтерева называла настоящей нагрузкой:

  • Не кроссворды (это слишком примитивно)
  • Не телевизор (это пассивное потребление)
  • А новое: языки, музыка, сложные тексты, споры с оппонентами

Она советовала:

«Хотите улучшить память — выбросьте записную книжку. Запоминайте номера телефонов. Учите стихи. Заставляйте мозг работать, а не лениться».

Меняйте маршруты, осваивайте гаджеты, учитесь готовить новые блюда. Чем сложнее задача, тем дольше мозг остается молодым.

Второе правило: радость — это не просто настроение, а лекарство

Бехтерева была ученым до мозга костей. Она не верила в эзотерику и абстрактные советы. Но она доказала: позитив напрямую влияет на физиологию мозга.

Оптимизм укрепляет нейронные связи. Буквально продлевает жизнь клеткам. А стресс, тревога, уныние — убивают.

«Фактором, наиболее часто и существенно влияющим на состояние мозга здорового человека, являются эмоции», — писала она.

Что советовала Бехтерева:

  • Окружать себя приятными людьми. С теми, кто высасывает энергию, прощаться.
  • Не смотреть тревожные новости перед сном.
  • Смеяться каждый день. Искать маленькие поводы для радости.
  • Даже фальшивая улыбка работает — мозг не отличает ее от настоящей.

С годами понимаешь: счастье не в больших победах, а в мелочах. Поддержать, обнять, поделиться. Это остается, когда всё остальное уходит.

Третье правило: тело — дом для мозга

Мозг не может быть здоровым, если тело разваливается. Бехтерева следила за собой жестко.

Ее принципы:

Спать не меньше семи часов. Недосып убивает нейроны.

Следить за сосудами. Кровоток — это питание и кислород для мозга.

Не жрать всякую дрянь. Питание влияет на ясность ума напрямую.

Двигаться каждый день.

«При эмоциональных расстройствах очень хороши прогулки, разного рода двигательная активность. Что может сделать с человеком плавание, движение в воде! После водных процедур становишься просто другим человеком», — говорила она.

Тридцать минут ходьбы в день снижают скорость возрастных изменений. Не хотите ходить — плавайте, танцуйте, делайте зарядку. Главное — двигайтесь.

Главный секрет, который всё объясняет

У Бехтеревой был еще один, четвертый, негласный секрет. Сверхзадача.

Она говорила: «Мы не умираем, пока у нас есть цель — дождаться внуков, написать книгу, увидеть мир, заглянуть в Зазеркалье. Старости не существует, и ничего не заканчивается, пока вы сами этого не захотите».

Человек без цели гаснет. Даже если физически здоров, он умирает раньше срока. А тот, у кого есть зачем просыпаться утром, — живет долго и ясно.

