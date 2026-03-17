18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.02
551.11
5.82
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.03.2026, 17:50

58-летняя актриса с внешностью молодой девушки выступила с заявлением о старении

Новости Мира 0 746

58-летняя тайваньская актриса и певица Энни Йи, известная своей моложавой внешностью, неожиданно выступила с призывом, который идет вразрез с привычной логикой индустрии красоты. Несмотря на многочисленные комплименты о том, что она выглядит «как девушка», артистка отказалась воспринимать подобные оценки как главный показатель своей ценности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Weibo

О ее позиции сообщило издание South China Morning Post. В центре внимания оказалась не столько внешность звезды, сколько ее отношение к возрасту и жизненному опыту.

«Мы все стареем»: откровение, которое задело многих

В своем обращении Энни Йи подчеркнула, что старение — это естественный и неизбежный процесс, которого не стоит бояться или стыдиться. По ее словам, общество слишком зациклено на внешнем облике, в то время как истинная ценность человека заключается в прожитой жизни, накопленном опыте и внутренней силе.

Актриса отметила, что морщины — это лишь отражение времени, но они не могут стереть яркость прожитых лет. Она напомнила, что каждая женщина проходит собственный путь, и именно этот путь формирует ее личность, а не соответствие навязанным стандартам красоты.

Послание новому поколению: жить без страха и масок

Особое внимание артистка уделила будущим поколениям женщин. По ее мнению, важно создать такую социальную атмосферу, в которой людям не придется скрывать свой возраст или подстраиваться под чужие ожидания.

Энни Йи выразила надежду, что молодые женщины смогут строить отношения, основанные на уважении и принятии. Она подчеркнула, что настоящая близость возможна только там, где человека ценят за его сущность, а не за внешнюю оболочку или попытки соответствовать идеалам.

Долгий путь к признанию и личному счастью

Актриса родилась на Тайване в 1968 году и получила широкую известность еще в конце 1980-х. За десятилетия карьеры она сумела сохранить не только популярность, но и влияние, выходящее за рамки сцены и экрана.

Ее личная жизнь также нередко оказывается в центре внимания. Второй супруг актрисы — китайский актер Цинь Хао — младше нее на десять лет, что само по себе стало вызовом устоявшимся стереотипам о возрасте в отношениях.

Тренд на «молодость любой ценой» под вопросом

Высказывания Энни Йи прозвучали на фоне растущего интереса к теме продления молодости. Ранее в медиа обсуждался, например, бразильский инфлюэнсер, который утверждает, что выглядит значительно моложе благодаря строгой диете и отказу от вредной пищи.

Однако позиция тайваньской актрисы предлагает иной взгляд: не бороться с возрастом любой ценой, а принять его как естественную часть жизни. Ее слова стали напоминанием о том, что уверенность, достоинство и самопринятие со временем могут стать куда более ценными, чем внешняя «вечная молодость».

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь