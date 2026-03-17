«Деньги не принесешь — на тренировку не выйдешь». Игрок «Ахмата» о правилах Черчесова

Нападающий грозненского клуба «Ахмат» Георгий Мелкадзе поделился подробностями дисциплинарной политики команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова. По словам Мелкадзе, строгие меры соблюдаются буквально до минуты и даже касаются мелочей, которые в других клубах могли бы показаться незначительными, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Чемпионат».

Футболист рассказал случай, когда аргентинский игрок Мансилья опоздал на теоретическое занятие на три минуты. Реакция Черчесова была мгновенной:

«Если перед тренировкой деньги не принесёшь — на занятие не выйдешь».

Как отметил Мелкадзе, система штрафов действует предельно эффективно и абсолютно прозрачна для всех игроков.

Результаты команды в весенней части сезона

Несмотря на строгость дисциплины, команда показывает стабильные результаты. В весенней части сезона «Ахмат» добился победы над московским ЦСКА со счётом 1:0 и дважды сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Акроном» (1:1). После 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненцы набрали 27 очков и удерживают девятое место в турнирной таблице. Следующий матч «Ахмат» проведёт 21 марта на своём поле против «Ростова».

Профессиональный путь Черчесова

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. 62-летний тренер обладает богатым опытом работы как в клубах, так и на международной арене. В его карьере — руководство сборными Казахстана и России, а также работа в «Ференцвароше», московских «Динамо» и «Спартаке». Многочисленные достижения и строгий подход к дисциплине позволяют Черчесову поддерживать высокий уровень требований к игрокам, что отражается на игре команды.