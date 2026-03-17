17.03.2026, 18:43

«Деньги не принесешь — на тренировку не выйдешь». Игрок «Ахмата» о правилах Черчесова

Новости Мира 0 532

Нападающий грозненского клуба «Ахмат» Георгий Мелкадзе поделился подробностями дисциплинарной политики команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова. По словам Мелкадзе, строгие меры соблюдаются буквально до минуты и даже касаются мелочей, которые в других клубах могли бы показаться незначительными, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Чемпионат».

Фото: euro-football.ru

Футболист рассказал случай, когда аргентинский игрок Мансилья опоздал на теоретическое занятие на три минуты. Реакция Черчесова была мгновенной:

«Если перед тренировкой деньги не принесёшь — на занятие не выйдешь».

Как отметил Мелкадзе, система штрафов действует предельно эффективно и абсолютно прозрачна для всех игроков.

Результаты команды в весенней части сезона

Несмотря на строгость дисциплины, команда показывает стабильные результаты. В весенней части сезона «Ахмат» добился победы над московским ЦСКА со счётом 1:0 и дважды сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) и «Акроном» (1:1). После 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненцы набрали 27 очков и удерживают девятое место в турнирной таблице. Следующий матч «Ахмат» проведёт 21 марта на своём поле против «Ростова».

Профессиональный путь Черчесова

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. 62-летний тренер обладает богатым опытом работы как в клубах, так и на международной арене. В его карьере — руководство сборными Казахстана и России, а также работа в «Ференцвароше», московских «Динамо» и «Спартаке». Многочисленные достижения и строгий подход к дисциплине позволяют Черчесову поддерживать высокий уровень требований к игрокам, что отражается на игре команды.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь