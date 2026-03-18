Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
18.03.2026, 14:55

Наблюдение за птицами замедляет старение мозга

Канадские ученые открыли необычный способ поддерживать работу мозга и замедлять возрастное снижение когнитивных функций — наблюдение за птицами. Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Neuroscience (JN), показало, что увлечение орнитологией может менять структуру мозга и потенциально помогать сохранять внимание и визуальное восприятие в пожилом возрасте, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Эксперимент: МРТ и распознавание пернатых

В исследовании приняли участие 58 человек, разделенных на две группы: 29 опытных наблюдателей за птицами и 29 новичков. У всех участников провели МРТ-сканирование мозга, а также предложили задание на распознавание изображений различных птиц.

Анализ показал: у людей с большим опытом наблюдения за птицами участки мозга, отвечающие за внимание и визуальное восприятие, были более плотными и сложными по структуре. Особенно активными эти зоны становились при демонстрации изображений незнакомых видов, что указывает на высокую способность мозга к обработке новой информации.

Нейропластичность и когнитивное долголетие

Ученые связывают такие изменения с нейропластичностью — способностью мозга перестраиваться под влиянием обучения и новых навыков. Именно эта особенность помогает поддерживать когнитивные функции с возрастом.

Авторы работы также отметили косвенные признаки того, что возрастные изменения мозга у опытных орнитологов происходят медленнее. При этом исследователи подчеркнули: пока нельзя утверждать прямую причинно-следственную связь. Возможно, люди с определенными особенностями мозга изначально чаще выбирают интеллектуальные хобби, такие как наблюдение за птицами.

Птички как альтернатива кроссвордам и музыке

Полученные результаты согласуются с другими научными данными: ранее было показано, что сложные интеллектуальные занятия — изучение иностранных языков, игра на музыкальных инструментах или творческая деятельность — помогают поддерживать когнитивные способности в пожилом возрасте. В этом контексте наблюдение за птицами становится неожиданным, но перспективным способом тренировки мозга, соединяющим отдых на природе и умственную активность.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь