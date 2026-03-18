18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.49
556.75
5.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.03.2026, 16:44

Лиса под прикрытием щенка: покупка за 90 тысяч тенге обернулась сюрпризом

Новости Мира 0 434

В китайской провинции Шаньси женщина по фамилии Ван стала героиней необычного случая: она приобрела дорогого щенка японского шпица, который со временем превратился в настоящую лисицу. Инцидент, привлекший внимание местных СМИ и Daily Mirror, демонстрирует, как внешняя схожесть может обмануть даже внимательного покупателя, сообщает Lada.kz. 

Кадр: Shanxi TV
Кадр: Shanxi TV

Дорогостоящая покупка обернулась сюрпризом

Ван купила щенка в одном из зоомагазинов за 1,3 тысячи юаней, что в переводе составляет почти 90 тысяч тенге. Изначально пушистый зверек выглядел как типичный японский шпиц, с мягкой шерстью и компактным телом. Однако уже через несколько месяцев хозяйка начала замечать странности: морда животного вытянулась, хвост стал более пушистым, а привычки щенка резко изменились.

Признаки, которые не вписывались в образ собаки

«Щенок» отказался от собачьего корма, не издавал привычных лаем звуков и источал сильный специфический запах. Другие собаки в парке отступали при его виде, а прохожие прямо указывали на сходство с лисой. Все эти признаки насторожили Ван и заставили ее обратиться к специалисту.

Подтверждение от эксперта

Эксперт Тайюаньского зоопарка Сунь Лэтянь подтвердил подозрения хозяйки. «Судя по размеру и внешним особенностям, это одомашненная лиса, и со временем запах от нее будет усиливаться», — заявил он. Специалист отметил, что несмотря на миловидный вид животного, его поведение и физиология сильно отличаются от собачьих, что объясняет реакцию окружающих и непривычные привычки зверя.

Решение передать лисицу в зоопарк

Понимая, что животному будет лучше в подходящей среде, Ван решила передать лисицу в зоопарк. Сейчас хищница находится на карантине и проходит необходимые проверки. В то же время сотрудники зоопарка сообщили, что хозяйка может навещать лису в любое удобное для нее время, что позволяет сохранить эмоциональную связь между человеком и животным.

Необычные случаи одомашненных животных

Случай Ван — яркий пример того, как легко можно ошибиться при покупке экзотического питомца. Одомашненные лисы, хоть и кажутся милыми и игривыми, требуют особого ухода и условий содержания, сильно отличающихся от собак. Эксперты подчеркивают, что приобретение редких животных без профессиональной консультации может привести к неожиданным и непростым ситуациям.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь