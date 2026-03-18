Лиса под прикрытием щенка: покупка за 90 тысяч тенге обернулась сюрпризом

В китайской провинции Шаньси женщина по фамилии Ван стала героиней необычного случая: она приобрела дорогого щенка японского шпица, который со временем превратился в настоящую лисицу. Инцидент, привлекший внимание местных СМИ и Daily Mirror, демонстрирует, как внешняя схожесть может обмануть даже внимательного покупателя, сообщает Lada.kz.

Кадр: Shanxi TV

Дорогостоящая покупка обернулась сюрпризом

Ван купила щенка в одном из зоомагазинов за 1,3 тысячи юаней, что в переводе составляет почти 90 тысяч тенге. Изначально пушистый зверек выглядел как типичный японский шпиц, с мягкой шерстью и компактным телом. Однако уже через несколько месяцев хозяйка начала замечать странности: морда животного вытянулась, хвост стал более пушистым, а привычки щенка резко изменились.

Признаки, которые не вписывались в образ собаки

«Щенок» отказался от собачьего корма, не издавал привычных лаем звуков и источал сильный специфический запах. Другие собаки в парке отступали при его виде, а прохожие прямо указывали на сходство с лисой. Все эти признаки насторожили Ван и заставили ее обратиться к специалисту.

Подтверждение от эксперта

Эксперт Тайюаньского зоопарка Сунь Лэтянь подтвердил подозрения хозяйки. «Судя по размеру и внешним особенностям, это одомашненная лиса, и со временем запах от нее будет усиливаться», — заявил он. Специалист отметил, что несмотря на миловидный вид животного, его поведение и физиология сильно отличаются от собачьих, что объясняет реакцию окружающих и непривычные привычки зверя.

Решение передать лисицу в зоопарк

Понимая, что животному будет лучше в подходящей среде, Ван решила передать лисицу в зоопарк. Сейчас хищница находится на карантине и проходит необходимые проверки. В то же время сотрудники зоопарка сообщили, что хозяйка может навещать лису в любое удобное для нее время, что позволяет сохранить эмоциональную связь между человеком и животным.

Необычные случаи одомашненных животных

Случай Ван — яркий пример того, как легко можно ошибиться при покупке экзотического питомца. Одомашненные лисы, хоть и кажутся милыми и игривыми, требуют особого ухода и условий содержания, сильно отличающихся от собак. Эксперты подчеркивают, что приобретение редких животных без профессиональной консультации может привести к неожиданным и непростым ситуациям.