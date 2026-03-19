18.03.2026, 20:20

После 18 лет дети трудовых мигрантов должны покинуть Россию в течение месяца

Государственная дума России на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, который кардинально меняет порядок пребывания детей трудовых мигрантов в стране по достижении ими 18 лет. Документ вводит обязанность либо покинуть территорию России в течение 30 дней, либо оформить патент на трудовую деятельность, если нет других законных оснований для проживания, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Новый порядок для совершеннолетних детей мигрантов

Согласно проекту закона, дети мигрантов, достигшие совершеннолетия, будут обязаны либо покинуть страну, либо оформить патент и уплатить фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ. Законопроект направлен на уточнение механизма продления срока пребывания в России несовершеннолетних, находящихся на иждивении трудовых мигрантов.

Кроме того, законопроект предусматривает аннулирование вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП) для мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в году со дня их выдачи. Это правило распространяется и на иностранцев, работающих у физических лиц для личных, домашних или иных подобных нужд, если их деятельность не превышала 10 месяцев и/или фиксированные авансовые платежи НДФЛ были уплачены не полностью.

Ограничения для патентов и доходов

Законопроект вводит запрет на выдачу или продление трудового патента для мигрантов с доходами ниже прожиточного минимума. Информация о доходах иностранных граждан за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года будет автоматически предоставляться налоговыми органами в МВД России. При этом данные формируются Федеральной налоговой службой на основании отчетности работодателей по страховым взносам, а также сведений, заявленных мигрантом при применении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Исключения предусмотрены для иностранцев, оформляющих патент впервые, а также для тех, кто работает исключительно у физических лиц для личных и домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Подтверждение доходов и проживания

Для подтверждения права на пребывание и оформления патента иностранный гражданин должен будет предоставить справку о полученных доходах за отчетный период либо копию налоговой декларации за прошедший год. Также в качестве подтверждения могут использоваться документы об уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа по каждому члену семьи, находящемуся на иждивении.

Новая система для высококвалифицированных мигрантов

Отдельно законопроект регулирует статус высококвалифицированных специалистов (ВКС). В настоящее время порог заработной платы для признания иностранца ВКС составляет до 250 тысяч рублей в месяц. Новый механизм вводит более строгие критерии: минимальная зарплата для отдельных категорий специалистов, таких как медики, педагоги, научные работники, резиденты «Сколково» и «Сириус», устанавливается на уровне 358,5 тысячи рублей, а для остальных иностранных граждан — 717 тысяч рублей в месяц.

Проект также предусматривает ежегодную индексацию порога заработной платы в соответствии с ростом средней зарплаты в России, чтобы исключить возможность привлечения мигрантов низкой квалификации под статус ВКС.

Комментарий экспертов

По мнению аналитиков, законопроект может существенно повлиять на рынок труда и демографическую ситуацию в России. Он усиливает контроль за трудовой миграцией и повышает налоговую дисциплину, однако одновременно создает дополнительные барьеры для детей мигрантов при вступлении во взрослую жизнь на территории страны.

