После 18 лет дети трудовых мигрантов должны покинуть Россию в течение месяца

Государственная дума России на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, который кардинально меняет порядок пребывания детей трудовых мигрантов в стране по достижении ими 18 лет. Документ вводит обязанность либо покинуть территорию России в течение 30 дней, либо оформить патент на трудовую деятельность, если нет других законных оснований для проживания, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Согласно проекту закона, дети мигрантов, достигшие совершеннолетия, будут обязаны либо покинуть страну, либо оформить патент и уплатить фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ. Законопроект направлен на уточнение механизма продления срока пребывания в России несовершеннолетних, находящихся на иждивении трудовых мигрантов.
Кроме того, законопроект предусматривает аннулирование вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное проживание (РВП) для мигрантов, которые работали менее 10 месяцев в году со дня их выдачи. Это правило распространяется и на иностранцев, работающих у физических лиц для личных, домашних или иных подобных нужд, если их деятельность не превышала 10 месяцев и/или фиксированные авансовые платежи НДФЛ были уплачены не полностью.
Законопроект вводит запрет на выдачу или продление трудового патента для мигрантов с доходами ниже прожиточного минимума. Информация о доходах иностранных граждан за три, шесть, девять и 12 месяцев календарного года будет автоматически предоставляться налоговыми органами в МВД России. При этом данные формируются Федеральной налоговой службой на основании отчетности работодателей по страховым взносам, а также сведений, заявленных мигрантом при применении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Исключения предусмотрены для иностранцев, оформляющих патент впервые, а также для тех, кто работает исключительно у физических лиц для личных и домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Для подтверждения права на пребывание и оформления патента иностранный гражданин должен будет предоставить справку о полученных доходах за отчетный период либо копию налоговой декларации за прошедший год. Также в качестве подтверждения могут использоваться документы об уплате НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа по каждому члену семьи, находящемуся на иждивении.
Отдельно законопроект регулирует статус высококвалифицированных специалистов (ВКС). В настоящее время порог заработной платы для признания иностранца ВКС составляет до 250 тысяч рублей в месяц. Новый механизм вводит более строгие критерии: минимальная зарплата для отдельных категорий специалистов, таких как медики, педагоги, научные работники, резиденты «Сколково» и «Сириус», устанавливается на уровне 358,5 тысячи рублей, а для остальных иностранных граждан — 717 тысяч рублей в месяц.
Проект также предусматривает ежегодную индексацию порога заработной платы в соответствии с ростом средней зарплаты в России, чтобы исключить возможность привлечения мигрантов низкой квалификации под статус ВКС.
По мнению аналитиков, законопроект может существенно повлиять на рынок труда и демографическую ситуацию в России. Он усиливает контроль за трудовой миграцией и повышает налоговую дисциплину, однако одновременно создает дополнительные барьеры для детей мигрантов при вступлении во взрослую жизнь на территории страны.
