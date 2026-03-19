США перешли финансовую «точку невозврата»: госдолг побил исторический максимум

Государственный долг США впервые в истории превысил психологическую отметку в 39 триллионов долларов, что стало очередным сигналом о нарастающем долговом давлении на крупнейшую экономику мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным Министерство финансов США, уже 17 марта совокупные обязательства страны достигли уровня более 39,016 триллиона долларов. При этом еще днем ранее показатель составлял 38,992 триллиона, что демонстрирует стремительную динамику роста даже в краткосрочной перспективе.

Сам факт пересечения новой отметки подчеркивает ускорение долгового накопления, которое в последние годы стало одной из ключевых особенностей американской финансовой политики.

Как быстро растет задолженность

Еще относительно недавно текущие показатели казались недостижимыми. Впервые рубеж в 38 триллионов долларов был преодолен лишь 21 октября прошлого года, однако уже спустя несколько месяцев страна прибавила к долгу еще один триллион.

Такая скорость роста вызывает обеспокоенность как у аналитиков, так и у международных финансовых институтов, поскольку речь идет не просто о номинальном увеличении цифры, а о системной тенденции, связанной с бюджетным дефицитом, ростом государственных расходов и необходимостью обслуживания уже накопленных обязательств.

Предупреждение от МВФ: риски для всей мировой экономики

Эксперты Международный валютный фонд ранее уже обращали внимание на возможные последствия дальнейшего увеличения долговой нагрузки США.

В опубликованном в феврале отчете фонда отмечается, что к 2031 году уровень государственного долга может достигнуть 140% от валового внутреннего продукта страны. Такой показатель традиционно считается критическим и потенциально опасным не только для самой американской экономики, но и для глобальной финансовой системы в целом.

Рост долга до подобных значений может усилить давление на финансовые рынки, повысить стоимость заимствований и создать дополнительные риски для устойчивости мировой экономики, учитывая ключевую роль США в международной финансовой архитектуре.

Глобальные последствия: почему это касается всех

США остаются крупнейшей экономикой мира и эмитентом одной из главных резервных валют, поэтому любые изменения в их долговой политике отражаются далеко за пределами страны. Увеличение госдолга может влиять на процентные ставки, инвестиционные потоки и стабильность валютных рынков.

В этих условиях обновление исторического максимума — это не просто статистическое событие, а индикатор более глубоких процессов, которые в перспективе способны повлиять на экономическую ситуацию во всем мире.