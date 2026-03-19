19.03.2026, 07:03

США перешли финансовую «точку невозврата»: госдолг побил исторический максимум

Новости Мира

Государственный долг США впервые в истории превысил психологическую отметку в 39 триллионов долларов, что стало очередным сигналом о нарастающем долговом давлении на крупнейшую экономику мира, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

фото: medirect.com.mt
Согласно данным Министерство финансов США, уже 17 марта совокупные обязательства страны достигли уровня более 39,016 триллиона долларов. При этом еще днем ранее показатель составлял 38,992 триллиона, что демонстрирует стремительную динамику роста даже в краткосрочной перспективе.

Сам факт пересечения новой отметки подчеркивает ускорение долгового накопления, которое в последние годы стало одной из ключевых особенностей американской финансовой политики.

Как быстро растет задолженность

Еще относительно недавно текущие показатели казались недостижимыми. Впервые рубеж в 38 триллионов долларов был преодолен лишь 21 октября прошлого года, однако уже спустя несколько месяцев страна прибавила к долгу еще один триллион.

Такая скорость роста вызывает обеспокоенность как у аналитиков, так и у международных финансовых институтов, поскольку речь идет не просто о номинальном увеличении цифры, а о системной тенденции, связанной с бюджетным дефицитом, ростом государственных расходов и необходимостью обслуживания уже накопленных обязательств.

Предупреждение от МВФ: риски для всей мировой экономики

Эксперты Международный валютный фонд ранее уже обращали внимание на возможные последствия дальнейшего увеличения долговой нагрузки США.

В опубликованном в феврале отчете фонда отмечается, что к 2031 году уровень государственного долга может достигнуть 140% от валового внутреннего продукта страны. Такой показатель традиционно считается критическим и потенциально опасным не только для самой американской экономики, но и для глобальной финансовой системы в целом.

Рост долга до подобных значений может усилить давление на финансовые рынки, повысить стоимость заимствований и создать дополнительные риски для устойчивости мировой экономики, учитывая ключевую роль США в международной финансовой архитектуре.

Глобальные последствия: почему это касается всех

США остаются крупнейшей экономикой мира и эмитентом одной из главных резервных валют, поэтому любые изменения в их долговой политике отражаются далеко за пределами страны. Увеличение госдолга может влиять на процентные ставки, инвестиционные потоки и стабильность валютных рынков.

В этих условиях обновление исторического максимума — это не просто статистическое событие, а индикатор более глубоких процессов, которые в перспективе способны повлиять на экономическую ситуацию во всем мире.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь