Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
19.03.2026, 08:33

Цена нефти марки Brent поднялась выше 111 долларов за баррель

Новости Мира

Стоимость нефти марки Brent вновь пробила психологический барьер в 111 долларов за баррель, демонстрируя рекордную волатильность и неожиданный всплеск на мировом энергетическом рынке. Данные торгов показывают, что ажиотаж на рынке нефти усиливается на фоне геополитической нестабильности и сбоев в ключевых маршрутах поставок, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Резкий скачок майских фьючерсов

По состоянию на 23:12 мск с 18 на 19 марта цена майских фьючерсов Brent выросла на 7,14 процента относительно предыдущего закрытия, достигнув отметки в 110,56 доллара за баррель. Уже к 23:50 стоимость подскочила до 111,15 доллара, что стало тревожным сигналом для аналитиков и инвесторов. Рост фьючерсов на нефть WTI оказался более умеренным, но также значительным: майский контракт подорожал на 3,07 процента, достигнув 98,60 доллара за баррель.

Геополитический фактор: Ормузский пролив и энергетическая напряженность

Главным катализатором роста цен эксперты называют обострение конфликта между США, Израилем и Ираном. Напряженная ситуация привела к фактическому прекращению судоходства через Ормузский пролив — стратегически важный маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Ограничение транспортировки энергоносителей сразу отразилось на котировках, подталкивая их к новым историческим рекордам.

Исторические рекорды и волатильность рынка

Девятого марта цена Brent впервые с июня 2022 года поднялась выше 119 долларов за баррель, что означало рост на 29–31 процент за короткий период. Однако к вечеру того же дня котировки начали снижаться, демонстрируя высокую чувствительность рынка к новостям и внешним факторам. Аналитики отмечают, что нынешние скачки свидетельствуют о нестабильности глобального нефтяного рынка и возможных долгосрочных последствиях для экономики стран-импортеров энергоносителей.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь