ВОЗ готовится к ядерному апокалипсису

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) усилила подготовку к крайне опасному сценарию, который до недавнего времени казался лишь гипотетическим. На фоне нарастающего конфликта на Ближнем Востоке представители организации озвучили свои опасения по поводу возможного применения ядерного оружия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи в интервью изданию Politico подчеркнула, что наихудший сценарий, с которым приходится работать специалистам, — это именно ядерный инцидент. По её словам, именно эта перспектива вызывает наибольшее беспокойство международной медицинской и гуманитарной системы.

Подготовка к невозможному: реальность ядерной угрозы

Балхи отметила, что персонал ВОЗ проходит подготовку к последствиям ядерного инцидента в более широком понимании, включая как прямое применение атомного оружия, так и возможные атаки на объекты ядерной инфраструктуры. Несмотря на тщательные меры и тренировочные сценарии, представитель организации подчеркнула, что никакая подготовка не способна полностью предотвратить катастрофические последствия для человечества. По её прогнозу, в случае реального применения ядерного оружия ущерб миру будет ощущаться на протяжении десятилетий, затрагивая здоровье людей, экологию и стабильность регионов.

Американский фактор: риск применения оружия массового поражения

Ранее в экспертных кругах обсуждалась роль США в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Политолог-американист Григорий Ярыгин высказал мнение, что Соединённые Штаты могут прибегнуть к применению ядерного оружия лишь при наличии «неминуемой очевидной угрозы» со стороны Ирана, которая должна быть сопоставима по масштабам и эффекту с трагическими событиями 11 сентября. Однако, по словам Ярыгина, на текущий момент подобная угроза в регионе не сформировалась, и риск прямого применения ядерного оружия против Ирана остаётся крайне низким.

Ближний Восток на пороге новых глобальных рисков

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться напряжённой, а обеспокоенность международных организаций растёт. ВОЗ готовится не только к локальным гуманитарным последствиям, но и к масштабным катастрофическим сценариям, которые могут затронуть весь мир. Эксперты предупреждают, что даже тренировки и стратегическое планирование не способны полностью смягчить последствия ядерного конфликта, что делает подготовку ВОЗ скорее профилактической мерой для экстренных случаев, чем гарантом безопасности.