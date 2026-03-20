20.03.2026, 15:53

Девочка оказалась в реанимации и ослепла, съев клубнику

В Великобритании годовалая Эмануэлли Родригес, приехавшая с родителями из Бразилии, оказалась в критическом состоянии после того, как случайно подавилась кусочком клубники. Инцидент произошел, когда за ребенком присматривала няня, и попытки самостоятельно справиться с ситуацией оказались безуспешными, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: SWNS
Медики сообщают, что девочка пережила остановку сердца и была срочно реанимирована. Однако длительное кислородное голодание привело к тяжелым повреждениям головного мозга. Врачи отмечают, что последствия травмы оказались крайне серьезными: Эмануэлли утратила зрение, не может говорить, ходить и самостоятельно принимать пищу.

Борьба за жизнь началась на улице

Когда девочка подавилась, за помощью пришлось обратиться к прохожим. Судьбоносным оказался момент, когда рядом оказался студент-медик, который смог быстро доставить Эмануэлли в больницу Уотфорда. Здесь врачи провели сердечно-легочную реанимацию, и, по словам отца девочки Луиса Родригеса, восстановление сердечной деятельности заняло около 30 минут.

После стабилизации состояния Эмануэлли была интубирована и переведена в лондонскую больницу Святой Марии, где провела более недели в искусственной коме. Врачи подчеркивают, что каждый день нахождения ребенка в коме был критическим, и любой промах мог стоить ей жизни.

Тяжелые последствия травмы и необходимость реабилитации

В настоящий момент девочка остается под наблюдением специалистов, однако перспективы полного восстановления пока остаются туманными. Медики отмечают, что для Эмануэлли крайне необходима специализированная нейрореабилитация, включающая работу с неврологами, физиотерапевтами и логопедами.

Семья столкнулась с дополнительными трудностями: родители прибыли в Великобританию по туристической визе и не имеют медицинской страховки. Это создает значительные препятствия для получения дорогостоящего и специализированного лечения, которое требуется девочке.

Борьба семьи и поддержка общества

Более месяца Эмануэлли находится в больнице. Семья пытается добиться продления визы, чтобы обеспечить дочери необходимую помощь, однако процесс затягивается из-за бюрократических процедур. В то же время родственники и друзья организовали кампанию по сбору средств на лечение, которая уже привлекла несколько тысяч долларов, что позволяет покрывать хотя бы часть расходов на уход и реабилитацию.

Медицинские учреждения заявили, что продолжают оказывать девочке всю возможную помощь, несмотря на сложность ситуации. Представители больницы подчеркивают, что каждый день для Эмануэлли имеет решающее значение и любая поддержка общества крайне важна для сохранения надежды на улучшение состояния.

