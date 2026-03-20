В России назвали самую высокооплачиваемую рабочую профессию

В России в 2026 году самой высокооплачиваемой рабочей профессией неожиданно оказался автомаляр. По данным исследования, на которое ссылается ТАСС, средний уровень заработной платы таких специалистов превысил 180 тыс. рублей в месяц, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Речь идет о заметном росте интереса работодателей к квалифицированным кадрам в сфере обслуживания и восстановления автомобилей, где сегодня особенно востребованы практические навыки, точность исполнения и умение работать с современными материалами и технологиями.

Согласно исследованию «Авито Работы», в среднем автомалярам сейчас предлагают 181 596 рублей ежемесячно. Это на 38% больше, чем год назад, что свидетельствует не только о повышении ценности этой специальности на рынке труда, но и о дефиците специалистов, способных выполнять такую работу на высоком уровне. На фоне устойчивого спроса на ремонт, восстановление и покраску автомобилей профессия, которая еще недавно воспринималась как сугубо техническая и нишевая, вышла в число самых прибыльных среди рабочих направлений.

Почему именно автомаляры вышли в лидеры

Высокий уровень зарплат автомаляров объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, такая работа требует не просто физического труда, а набора конкретных профессиональных компетенций. Специалист должен разбираться в технологии подготовки поверхности, подборе оттенков, нанесении лакокрасочных покрытий, а также учитывать требования к качеству, долговечности и внешнему виду готового результата. Малейшая ошибка в такой работе может привести к дополнительным затратам и повторному ремонту, поэтому опытные автомаляры особенно ценятся работодателями.

Еще одна причина роста доходов связана с общей ситуацией на рынке автосервисных услуг. По мере увеличения стоимости автомобилей и комплектующих владельцы машин все чаще предпочитают ремонт и восстановление, а не замену транспорта. Это поддерживает спрос на специалистов, способных вернуть автомобилю товарный вид после повреждений, аварий или длительной эксплуатации. В результате профессия автомаляра становится не просто востребованной, а стратегически важной для сервисного сегмента.

При этом размер зарплаты напрямую зависит от региона, профессионального стажа, сложности выполняемых работ и конкретных условий труда. В крупных городах и экономически активных регионах доходы таких специалистов, как правило, выше, особенно если речь идет о мастерах с хорошей репутацией и опытом работы в загруженных сервисных центрах.

Кто еще вошел в число самых оплачиваемых рабочих специалистов

Автомаляры возглавили рейтинг, однако в число самых высокооплачиваемых рабочих профессий вошли и другие специалисты, традиционно востребованные в промышленности и строительстве. На втором месте оказались сварщики, средняя зарплата которых составила 167 132 рубля в месяц. Эта профессия уже не первый год сохраняет статус одной из ключевых на рынке труда, поскольку квалифицированные сварщики необходимы в строительстве, машиностроении, ЖКХ, на производстве и в инфраструктурных проектах.

Третью позицию заняли монолитчики со средней оплатой труда на уровне 163 076 рублей в месяц. Высокий спрос на этих работников во многом связан с активным строительством, где специалисты по монолитным работам остаются одной из базовых и незаменимых категорий персонала. Их заработки также зависят от масштаба проектов, сезонности, региона и объема выполняемых задач, однако сам факт попадания в тройку лидеров показывает, что именно рабочие специальности сегодня продолжают играть заметную роль в экономике.

Рабочие профессии усиливают позиции на рынке труда

Появление автомаляров на вершине зарплатного рейтинга среди рабочих профессий можно рассматривать как показатель более широкой тенденции. На рынке труда все заметнее усиливается спрос на специалистов прикладного профиля, чья работа требует не столько формального статуса, сколько реальной квалификации и способности быстро включаться в производственный процесс. Работодатели все чаще готовы платить больше тем, кто приносит конкретный практический результат и способен закрывать кадровый дефицит в технических сегментах.

На этом фоне меняется и общественное восприятие рабочих профессий. Если раньше высокие доходы чаще ассоциировались с офисной занятостью, управлением или финансами, то теперь все больше внимания привлекают специальности, связанные с ремонтом, строительством, промышленным производством и обслуживанием техники. Рост зарплат в этих сферах показывает, что реальный сектор экономики нуждается в специалистах не меньше, чем корпоративный сектор — в менеджерах и администраторах.

Но абсолютными лидерами по доходам остаются не рабочие кадры

При этом в общем рейтинге самых высоких зарплат в России лидируют уже не рабочие специальности, а сотрудники из сферы управления капиталом и корпоративного администрирования. Так, в декабре самые высокие средние зарплаты получали управляющие фондами. Их средний доход достиг 897 тыс. рублей в месяц. Это значительно выше показателей даже самых востребованных рабочих специалистов.

На втором месте оказались сотрудники холдинговых компаний со средним заработком 732,2 тыс. рублей. Третью строчку заняли работники головных офисов, где средняя зарплата составила 551,8 тыс. рублей. Эти цифры отражают сохраняющийся разрыв между доходами топовых управленческих и финансовых позиций и заработками представителей рабочего сегмента, даже несмотря на существенный рост оплаты труда в технических профессиях.

Что показывает новый рейтинг зарплат

Новый рейтинг демонстрирует сразу две важные тенденции. С одной стороны, рабочие профессии в России становятся более доходными и начинают конкурировать по уровню оплаты с рядом традиционно престижных направлений. С другой стороны, структура рынка труда по-прежнему остается неоднородной: максимальные доходы сосредоточены в управленческих, инвестиционных и корпоративных сферах, тогда как прикладные специалисты, даже выходя в лидеры внутри своего сегмента, пока существенно уступают представителям верхнего уровня деловой и финансовой иерархии.

Тем не менее случай с автомалярами показывает, что рынок меняется. Сегодня высокий заработок все чаще получает не тот, кто занимает формально высокий пост, а тот, чьи навыки сложно заменить и чья работа востребована здесь и сейчас. И именно это делает свежие данные о зарплатах особенно показательными: в 2026 году в числе самых ценных кадров оказались не только финансисты и управляющие, но и те, кто работает руками, технологиями и профессиональной точностью.