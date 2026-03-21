Назван самый полезный фрукт

Кардиологи и диетологи продолжают открывать неожиданные лидеры среди привычных фруктов. Недавнее исследование и комментарии известного кардиолога Аурелио Рохаса заставляют взглянуть на киви как на настоящую суперзвезду фруктового мира. По словам специалиста, этот неприметный зеленый плод обходит по питательной ценности такие популярные продукты, как яблоки, черника, авокадо и бананы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Киви и здоровье пищеварительной системы

Рохас особенно выделяет пользу киви для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта. Фрукт богат клетчаткой, которая способствует нормальному пищеварению и поддерживает микрофлору кишечника. «Регулярное употребление киви помогает улучшить работу кишечника, предотвращает запоры и способствует общему ощущению легкости после еды», — пояснил врач.

Контроль сахара в крови: неожиданное преимущество

Одним из ключевых достоинств киви является низкий гликемический индекс. Это свойство делает его особенно полезным для тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Киви способствует постепенному усвоению углеводов, предотвращает резкие скачки инсулина и снижает риск развития диабета второго типа. По словам Рохаса, этот фрукт может стать отличной альтернативой сладким перекусам для людей с предрасположенностью к метаболическим нарушениям.

Витамины и антиоксиданты: защита сердца и сосудов

Киви является богатым источником витаминов C и E, обладающих мощными антиоксидантными свойствами. Они помогают бороться с воспалительными процессами, снижают вероятность образования холестериновых бляшек в артериях и поддерживают сердечно-сосудистую систему. «Витамины киви укрепляют иммунную защиту организма и способствуют уменьшению жировой массы», — добавляет кардиолог.

Почему киви стоит включить в ежедневный рацион

По мнению эксперта, киви — это не просто фрукт, а комплексная поддержка здоровья, сочетающая в себе свойства, которые редко встречаются в одном продукте: улучшение пищеварения, контроль сахара, антиоксидантная защита, поддержка иммунитета и помощь в регулировании веса. Регулярное включение киви в рацион может стать эффективной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений.