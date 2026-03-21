Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
20.03.2026, 19:31

Умер легендарный актер Чак Норрис

Новости Мира 0 424

Мир кино и боевых искусств потерял одну из своих самых ярких и колоритных фигур. Легендарный актер и мастер боевых искусств Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет, оставив после себя богатое наследие как на экране, так и за его пределами. Информацию о его уходе подтвердило авторитетное издание Variety, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Chris Keane / Reuters
Последние часы жизни мастера боевых искусств

Согласно данным источников, Чак Норрис скончался в одной из больниц Гавайев, куда он был срочно доставлен после ухудшения самочувствия во время тренировки по каратэ. Несмотря на внезапное недомогание, актер оставался в сознании и сохранял бодрое настроение — по сообщениям СМИ, он отвечал на телефонные звонки, а в разговоре с близкими шутил и поддерживал легкий тон.

Семья и близкие о кончине актера

Семья Чака Норриса опубликовала официальное заявление, в котором выразила глубокую скорбь по поводу его внезапной смерти.

«Мы хотели бы сохранить обстоятельства в тайне, но знайте, что он был окружен заботой и любовью своих близких», — подчеркнули родные актера.

Этот трогательный комментарий подчеркивает, что последние дни Чака прошли в кругу самых близких людей.

Наследие Чака Норриса: от боевых искусств до культового сериала

Чак Норрис стал не просто актером, но и символом целого поколения. Его имя навсегда связано с сериалом «Крутой Уокер», который принес ему мировую известность и стал культовым явлением в истории телевидения. Помимо кино, он оставил значимый след в мире боевых искусств, где его уважали не только за мастерство, но и за философию жизни, дисциплину и наставничество.

Влияние на современную культуру

Имя Чака Норриса стало неотъемлемой частью массовой культуры: его образ вдохновлял поклонников боевых искусств, зрителей кино и даже становился предметом интернет-мемов. Его физическая сила и харизма на экране сделали его символом мужества, решимости и неподкупной стойкости, что стало эталоном для миллионов людей по всему миру.

Прощание с легендой

Сейчас поклонники и коллеги по индустрии готовятся попрощаться с Чаком Норрисом, отдавая дань уважения его уникальному таланту и бесценному вкладу в искусство и спорт. Несмотря на утрату, наследие актера будет жить в сердцах зрителей и учеников боевых искусств еще многие годы.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь