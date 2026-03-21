© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.03.2026, 09:06

Вашингтон разрешил продажу части иранской нефти на мировом рынке

Новости Мира 0 352

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о временном ослаблении санкций в отношении иранской нефти, позволив продажу ограниченного объёма сырья, уже находящегося в море. По оценкам, около 140 миллионов баррелей нефти может быть выведено на мировой рынок до 19 апреля, чтобы снизить давление на предложение. Власти США подчёркивают, что новые меры носят узконаправленный и краткосрочный характер и не предусматривают расширения закупок или увеличения добычи, передаёт  Lada.kz.  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com

Временное ослабление санкций

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила действовавшие санкции против иранской нефти, разрешив временную продажу определённых объёмов нефти, которые уже находятся на морских танкерах, сообщил министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент.

Согласно заявлению министра, эти изменения направлены на быстрое увеличение поставок энергоносителей на мировом рынке и частичное снижение временного дефицита предложения, который возник в связи с действиями Ирана. Они предполагают, что уже санкционированная нефть, текущая в море, может быть реализована, но новые поставки и добыча не разрешаются.

Объём поставок на мировой рынок

По словам Бессента, США смогут «быстро вывести на мировой рынок около 140 миллионов баррелей нефти», что должно помочь ослабить давление на глобальные энергетические рынки, вызванное действиями Тегерана. При этом министр подчеркнул, что данное разрешение временное и строго ограничено теми объёмами, которые уже находятся в пути.

Продолжение давления на Иран

Бессент отметил, что Ирану будет затруднительно получить доступ к доходам от таких продаж, поскольку американские финансовые ограничения и дальше будут направлены на ограничение доступа Тегерана к международной финансовой системе. Продолжение политики давления на Иран остаётся приоритетом, несмотря на временное смягчение санкций.

Стабилизация энергетического рынка

Администрация Трампа уже работает над тем, чтобы вывести на мировые рынки дополнительные 440 миллионов баррелей нефти, что должно помочь противостоять влиянию Ирана, а также стабилизировать ситуацию в Ормузском проливе и на энергетических рынках в целом.

Срок действия текущего смягчения санкционного режима установлен до 19 апреля, после чего будет пересмотрен в зависимости от ситуации на глобальном рынке энергоресурсов и дальнейших внешнеполитических шагов.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь