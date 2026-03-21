Вашингтон разрешил продажу части иранской нефти на мировом рынке

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о временном ослаблении санкций в отношении иранской нефти, позволив продажу ограниченного объёма сырья, уже находящегося в море. По оценкам, около 140 миллионов баррелей нефти может быть выведено на мировой рынок до 19 апреля, чтобы снизить давление на предложение. Власти США подчёркивают, что новые меры носят узконаправленный и краткосрочный характер и не предусматривают расширения закупок или увеличения добычи, передаёт Lada.kz. со ссылкой на Tengrinews.kz .

Временное ослабление санкций

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила действовавшие санкции против иранской нефти, разрешив временную продажу определённых объёмов нефти, которые уже находятся на морских танкерах, сообщил министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент.

Согласно заявлению министра, эти изменения направлены на быстрое увеличение поставок энергоносителей на мировом рынке и частичное снижение временного дефицита предложения, который возник в связи с действиями Ирана. Они предполагают, что уже санкционированная нефть, текущая в море, может быть реализована, но новые поставки и добыча не разрешаются.

Объём поставок на мировой рынок

По словам Бессента, США смогут «быстро вывести на мировой рынок около 140 миллионов баррелей нефти», что должно помочь ослабить давление на глобальные энергетические рынки, вызванное действиями Тегерана. При этом министр подчеркнул, что данное разрешение временное и строго ограничено теми объёмами, которые уже находятся в пути.

Продолжение давления на Иран

Бессент отметил, что Ирану будет затруднительно получить доступ к доходам от таких продаж, поскольку американские финансовые ограничения и дальше будут направлены на ограничение доступа Тегерана к международной финансовой системе. Продолжение политики давления на Иран остаётся приоритетом, несмотря на временное смягчение санкций.

Стабилизация энергетического рынка

Администрация Трампа уже работает над тем, чтобы вывести на мировые рынки дополнительные 440 миллионов баррелей нефти, что должно помочь противостоять влиянию Ирана, а также стабилизировать ситуацию в Ормузском проливе и на энергетических рынках в целом.

Срок действия текущего смягчения санкционного режима установлен до 19 апреля, после чего будет пересмотрен в зависимости от ситуации на глобальном рынке энергоресурсов и дальнейших внешнеполитических шагов.