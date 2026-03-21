21.03.2026, 12:21

Иран разрешил ограниченный проход судов через Ормузский пролив

Новости Мира

Несколько морских судов смогли пройти через стратегически важный Ормузский пролив, несмотря на фактическую блокаду, введённую Ираном на фоне военного конфликта. Транспортировка ограниченных партий нефти и грузов осуществляется при строгом контроле и по согласованным маршрутам, что частично возобновляет движение через коридор, через который ранее проходило около 20 % мировой нефти. Такие движения судов свидетельствуют о том, что Иран осуществляет селективный пропуск и частично ослабляет ограничения для некоторых стран, передаёт Lada.kz  со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

С начала конфликта между Ираном, США и Израилем Ормузский пролив оказался в центре военного противостояния и геополитического давления. Иранские вооружённые силы предупреждали, что проход судов через пролив «не разрешён», что привело к резкому сокращению обычного судоходства и фактическому прекращению коммерческих поставок через этот важный коридор. В результате трафик торговых судов почти прекратился, и многие суда были вынуждены оставаться в порту или возвращаться.

Как и почему начали снова пропускать суда

После нескольких недель почти полной остановки движения Иран согласился допустить прохождение ограниченного числа судов, в том числе нефтеналивных танкеров и грузовых судов, преимущественно для своих союзников или стран, находящихся в переговорах с Тегераном. Эти суда использовали маршруты, близкие к иранскому побережью, и проходили через пролив после предварительной проверки и разрешения иранских властей. Подобные транзиты свидетельствуют о том, что Иран осуществляет строгий контроль над судоходством, разрешая проход лишь отдельным судам, которые затем продолжают движение к своим портам назначения.

Какие суда прошли через пролив

Через Ормузский пролив прошли танкеры и грузовые суда под флагами разных стран, включая Панаму, Либерию, Грецию и Пакистан. Эти суда двигались по маршрутам вблизи иранских островов, что позволило им безопасно выйти из узкого морского коридора и направиться в Оманский залив. Такое движение судов происходит в условиях, когда большинство стандартных морских маршрутов остаются опасными или переживают перебои из‑за угроз и ограничений безопасности.

Ограниченный характер прохода

Несмотря на отдельные случаи прохождения судов, большинство коммерческих перевозок по Ормузскому проливу остаются сильно ограниченными. Многие крупные судоходные компании временно приостановили транзит через пролив и используют альтернативные маршруты, что увеличивает сроки доставки и логистические расходы. Такое сокращение трафика через стратегический коридор продолжает влиять на мировые рынки нефти и энергоносителей, поскольку пролив исторически обеспечивал значительную долю глобальных поставок.

