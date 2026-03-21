Забудьте про кофе и энергетики: обычная газировка помогает бороться с усталостью и улучшает внимание

Японские исследователи обнаружили, что обычная газированная вода помогает сохранять концентрацию и снижать усталость лучше, чем простая вода — без кофеина и сахара. В эксперименте участники, которые пили охлаждённую газировку во время длительной умственной задачи, допускали меньше ошибок и дольше сохраняли бодрость. Учёные считают, что эффект связан не только с гидратацией, но и с физиологической реакцией на углекислый газ, передаёт Lada.kz . со ссылкой на mk.ru.

Новые данные о газированной воде

Исследование, проведённое группой учёных в Японии, показало, что газированная вода может поддерживать когнитивные функции и снижать субъективное ощущение усталости во время длительной умственной нагрузки. Участники эксперимента пили по 500 мл напитка, охлаждённого до 4 °C, в течение нескольких часов, и результаты были сопоставлены с аналогичной сессией, когда они употребляли обычную воду. В группе, которая пила газированную воду, наблюдалось более устойчивое внимание и меньше эмоционального истощения.

Как углекислый газ влияет на мозг

По мнению авторов исследования, такой эффект объясняется активизацией сенсорных рецепторов в ротовой полости, которые реагируют на углекислый газ. Стимуляция этих рецепторов активизирует участки мозга, ответственные за бодрость и внимание, что может улучшать концентрацию и снижать усталость без воздействия кофеина или сахара. Этот механизм отличается от действия привычных стимуляторов, таких как кофе или энергетические напитки, которые оказывают влияние через центральную нервную систему.

Преимущества по сравнению с кофе и энергетиками

В отличие от напитков с высоким содержанием кофеина или сахара, которые могут вызывать тревожность, бессонницу или сердечную нагрузку при длительном употреблении, обычная газированная вода не содержит таких ингредиентов. Учёные подчёркивают, что это делает её потенциально более безопасной альтернативой для людей, которым необходимо сохранять концентрацию в течение рабочего дня или при умственной активности. Газированная вода при этом остаётся без кофеина и не имеет калорий, в отличие от многих энергетиков.

Важность выбора напитков

Полученные результаты не означают, что газированная вода заменяет полноценный отдых, сон или сбалансированное питание, однако они открывают новые перспективы в понимании влияния напитков на когнитивные функции. Специалисты отмечают, что выбор напитков, которые помогают поддерживать концентрацию и снижать усталость без побочных эффектов, может быть полезным в повседневной жизни, особенно для тех, кто проводит много времени за интеллектуальной работой.