Закрыл ли Нетаньяху Храм Гроба Господня и что будет с благодатным огнём

Новости Мира

В преддверии празднования Пасхи в Иерусалиме появились вопросы о том, будет ли действовать Храм Гроба Господня и состоится ли традиция обретения благодатного огня в обычном формате. Публикация о закрытии храма распространилась на фоне напряжённой социальной и политической обстановки после визита премьер‑министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Иерусалим и связанных с этим протестов. Представители церковных общин и религиозных организаций отмечают, что окончательное решение пока не принято, и подготовка к празднику продолжается, передаёт Lada.kz  со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com

Ситуация вокруг Храма Гроба Господня

Накануне православной Пасхи возникла тревога в религиозной среде: появилась информация о возможном закрытии Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Поводом для обсуждений стала публикация, в которой утверждалось, что власти Израиля приняли решение о временном закрытии святого места для богослужений и освобождения пространства в связи с общественно‑политической ситуацией.

Реакция верующих и представителей церкви была оперативной: многие выразили обеспокоенность возможным нарушением традиции, которую православные христиане соблюдают уже многие столетия. Это привело к активной переписке в социальных сетях и обсуждениям в религиозных кругах о том, каким будет статус храма в самый важный для верующих период.

Политический фон и религиозные опасения

Информация о закрытии храма появилась на фоне напряжённой политической обстановки внутри Израиля, в том числе протестов и столкновений, связанных с действиями премьера Биньямина Нетаньяху и его политических оппонентов. Эти события создают дополнительное давление на религиозные учреждения, которые традиционно стараются сохранять нейтралитет, но оказываются втянутыми в общественные процессы.

Некоторые комментаторы указывали на то, что возможное закрытие Храма Гроба Господня может быть связано с обеспечением безопасности или с ограничениями на массовые собрания. Однако представители религиозных общин уточнили, что официального уведомления от властей о запрете богослужений не поступало, а работа церкви идет в обычном режиме.

Традиция благодатного огня

Одним из ключевых моментов Пасхального богослужения для православных христиан является обретение благодатного огня — символического света, который, как считается, сходить в храме в Иерусалиме в канун праздника. Это событие привлекает паломников со всего мира и становится центральным в пасхальной службе.

В связи с обсуждаемым закрытием храма многие верующие выразили вопросы о том, сможет ли благодатный огонь быть обретён в традиционной форме. Однако представители духовенства подтвердили: подготовка к церемонии ведётся, и никаких официальных распоряжений о её отмене или переносе не поступало. Решение о проведении богослужения и обретении огня остаётся за религиозными властями.

Комментарии духовенства

Представители православных общин отметили, что в прошлом подобные опасения возникали и разрешались без нарушений традиций. Они подчеркнули, что Храм Гроба Господня всегда оставался открытым для богослужений, даже в сложные периоды истории, и что решение о его работе в Пасхальную неделю принимается с учётом всех факторов, включая безопасность верующих.

Официальные представители церкви призвали верующих не поддаваться панике и сосредоточиться на духовной подготовке к празднику. Они уверяют, что церковь сделает всё необходимое, чтобы соблюсти традиции и обеспечить благополучное проведение пасхальных служб.

Что происходит сейчас

Вопрос об обретении благодатного огня остаётся одним из самых обсуждаемых, но представители духовенства уверены: это важное событие состоится. Финальные решения и детали будут объявлены в ближайшие дни церковными властями, ориентируясь на актуальную ситуацию и состояние готовности к празднованию.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Чудесное спасение: ветеринары выпустили прооперированного лебедя в озеро КаракольЭкология
12.03.2026, 13:56 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь