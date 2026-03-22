Самый несчастный возраст жизни человека – и это не старость

Уровень счастья людей меняется с возрастом по U‑образной кривой: сначала он снижается, достигает минимума в середине жизни, а затем снова повышается. Согласно исследованию экономиста Дэвида Бланчфлауэра, наиболее трудный период приходится примерно на 47 лет. В это время люди чаще сталкиваются со стрессом и сомнениями в собственных решениях, после чего с возрастом ощущают больше удовлетворённости жизнью, передаёт Lada.kz со ссылкой на doctorpiter.ru.

Учёные, изучавшие динамику уровня счастья человека на протяжении всей жизни, называют возрастной период середины жизни наиболее трудным в эмоциональном плане. Уровень удовольствия и удовлетворённости жизнью сначала снижается, достигает своей низшей точки в среднем возрасте, а затем снова растёт в более зрелом возрасте.

Минимум счастья в среднем возрасте

По данным исследований экономиста Дэвида Бланчфлауэра, минимальный уровень удовлетворённости жизнью фиксируется примерно около 47 лет. Другие исследования указывают на 49 лет как точку наибольшего эмоционального напряжения. В этот период люди чаще сталкиваются со стрессом, усталостью, нарушениями сна и сомнениями в собственных жизненных решениях.

40–55 лет: возраст повышенных нагрузок

Период между 40 и 55 годами жизни часто связан с высокой нагрузкой — как профессиональной, так и семейной. В этот возрастной промежуток увеличивается количество обязанностей, накапливаются стресс и заботы о будущем, что отражается на психологическом состоянии и удовлетворённости жизнью.

Молодые взрослые и постепенное снижение счастья

В возрасте от 18 до 29 лет уровень счастья относительно высок, но подвержен колебаниям, связанным с неопределённостью будущего и жизненными ожиданиями. С приближением к 30–39 годам ощущение счастья часто начинает снижаться: растущие обязанности на работе и в семье, меньше времени для личных увлечений и отдыха влияют на общее психологическое состояние.

Старший возраст: рост удовлетворённости

В более поздние годы — от 56 до 69 лет — люди учатся принимать свои сильные и слабые стороны, освобождаются от многих стрессовых обязанностей и обретают спокойствие и удовлетворённость жизнью. В возрасте 70 лет и старше уровень счастья достигает новых высот: человек концентрируется на простых, но значимых моментах повседневной жизни и перестаёт сравнивать себя с другими.