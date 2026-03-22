18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.03.2026, 10:21

Самый несчастный возраст жизни человека – и это не старость

Новости Мира

Уровень счастья людей меняется с возрастом по U‑образной кривой: сначала он снижается, достигает минимума в середине жизни, а затем снова повышается. Согласно исследованию экономиста Дэвида Бланчфлауэра, наиболее трудный период приходится примерно на 47 лет. В это время люди чаще сталкиваются со стрессом и сомнениями в собственных решениях, после чего с возрастом ощущают больше удовлетворённости жизнью, передаёт Lada.kz  со ссылкой на doctorpiter.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Учёные, изучавшие динамику уровня счастья человека на протяжении всей жизни, называют возрастной период середины жизни наиболее трудным в эмоциональном плане. Уровень удовольствия и удовлетворённости жизнью сначала снижается, достигает своей низшей точки в среднем возрасте, а затем снова растёт в более зрелом возрасте.

Минимум счастья в среднем возрасте

По данным исследований экономиста Дэвида Бланчфлауэра, минимальный уровень удовлетворённости жизнью фиксируется примерно около 47 лет. Другие исследования указывают на 49 лет как точку наибольшего эмоционального напряжения. В этот период люди чаще сталкиваются со стрессом, усталостью, нарушениями сна и сомнениями в собственных жизненных решениях.

40–55 лет: возраст повышенных нагрузок

Период между 40 и 55 годами жизни часто связан с высокой нагрузкой — как профессиональной, так и семейной. В этот возрастной промежуток увеличивается количество обязанностей, накапливаются стресс и заботы о будущем, что отражается на психологическом состоянии и удовлетворённости жизнью.

Молодые взрослые и постепенное снижение счастья

В возрасте от 18 до 29 лет уровень счастья относительно высок, но подвержен колебаниям, связанным с неопределённостью будущего и жизненными ожиданиями. С приближением к 30–39 годам ощущение счастья часто начинает снижаться: растущие обязанности на работе и в семье, меньше времени для личных увлечений и отдыха влияют на общее психологическое состояние.

Старший возраст: рост удовлетворённости

В более поздние годы — от 56 до 69 лет — люди учатся принимать свои сильные и слабые стороны, освобождаются от многих стрессовых обязанностей и обретают спокойствие и удовлетворённость жизнью. В возрасте 70 лет и старше уровень счастья достигает новых высот: человек концентрируется на простых, но значимых моментах повседневной жизни и перестаёт сравнивать себя с другими.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь