Почему весной особенно хочется влюбиться: объясняют учёные и психологи

С приходом весны многие люди отмечают усиление романтических чувств и желание влюбиться, что связывают как с физическими, так и с психологическими изменениями в организме. Более 60 % людей подтверждают, что именно в весенний период повышается интерес к новым знакомствам и отношениям. На это влияют увеличение света, гормональные изменения и перемены в социальном поведении, передаёт Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Настроение поднимается с солнцем

С наступлением весны эмоциональный фон людей заметно меняется: тёплые дни, больше света и пробуждающаяся после зимы природа способствуют общему подъёму настроения. Такая смена внешних условий нередко повышает уровень так называемых гормонов счастья, включая серотонин, который отвечает за хорошее эмоциональное состояние и чувство благополучия.

Биологические исследования показывают, что увеличение продолжительности светового дня ослабляет выработку мелатонина — гормона, связанного со сном и вялостью — и стимулирует работу нейротрансмиттеров, таких как дофамин, что делает людей более активными и восприимчивыми к новым эмоциям.

Весна и романтические настроения

Результаты опросов показывают, что значительная часть людей считает весну лучшим временем для начала отношений. Более 60 % опрошенных подтверждают, что именно с приходом тепла их сильнее всего тянет влюбиться и заводить новые знакомства, а 87 % считают весну идеальным временем для романтики.

При этом у части людей желание флиртовать и общаться увеличивается не только из‑за изменений в настроении. Многие связывают это с появлением возможности проводить больше времени на свежем воздухе, прогулками в парках и социальных активностей, где легче заводить контакты и общаться с другими людьми.

Гормоны, энергия и социальное поведение

С приходом весны в организме происходят сложные биохимические процессы: изменения в выработке серотонина и дофамина могут повышать чувство счастья и мотивацию к социальной активности. Увеличение солнечного света также влияет на гормоны, связанные с уровнем энергии и физической активности.

Некоторые исследования показывают, что короткий зимний свет и более низкая активность подавляют эмоциональную активность, а приход весны наполняет людей энергией и желанием взаимодействовать с окружающими. Это проявляется и в увеличении активности на платформах знакомств, и в большей готовности к новым отношениям.

Психологический аспект весны

По мнению психологов, весна вызывает ощущение обновления, надежды и стремления к переменам, что отражается и на личных отношениях. После зимней пассивности люди чаще испытывают желание начать нечто новое, включая романтические отношения.

Кроме того, романтические ожидания весны усиливаются культурными представлениями и социальными нормами: с весной связывают обновление жизни, цветущие пейзажи и тёплые прогулки на свежем воздухе — все эти факторы создают благоприятную атмосферу для романтики.