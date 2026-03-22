22.03.2026, 12:09

Названы лекарства, которые нельзя принимать водителям

Новости Мира

Многие водители даже не подозревают, что привычные лекарства способны превратить привычную поездку в настоящую опасность. По словам Валентины Миловановой, директора по маркетингу "Озон Фармацевтика", ряд препаратов может серьезно снижать способность управлять автомобилем, создавая угрозу как для самого водителя, так и для окружающих, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Препараты, которые «тормозят» реакцию

Фармацевт подчеркнула, что особенно осторожными стоит быть с антигистаминными средствами, седативными препаратами, опиоидными анальгетиками и антипсихотиками. Кроме того, миорелаксанты, противопаркинсонические препараты, некоторые антидепрессанты, анксиолитики и часть лекарств от гипертонии также могут влиять на внимание и реакцию водителя.

По словам Миловановой, такие препараты способны вызывать сонливость, снижение концентрации внимания и даже кратковременные эпизоды потери сознания. На дороге это может обернуться замедленной реакцией на внезапные препятствия, ухудшением координации и повышенным риском аварий.

Инструкции к лекарствам — ключ к безопасной поездке

Эксперт отметила, что универсального перечня «опасных для водителей» препаратов не существует. Однако почти у всех рецептурных и безрецептурных средств есть раздел «Противопоказания» или «Побочные эффекты», где указывается, влияет ли препарат на способность управлять транспортным средством.

Если в инструкции указано, что препарат может вызывать сонливость, головокружение или снижение концентрации, стоит отказаться от поездки за рулем. Это особенно важно для людей, которые ежедневно управляют автомобилем и не могут позволить себе даже небольшое снижение реакции.

Безопасность на дороге начинается с состояния водителя

«Безопасность на дороге зависит не только от соблюдения правил, но и от состояния водителя», — подчеркнула Милованова. Она добавила, что рискованно садиться за руль, когда реакция и внимание снижаются под влиянием лекарств. Эксперт также призвала водителей внимательно читать инструкции и заранее планировать поездки, если принимаются препараты, способные повлиять на сознание и физическую координацию.

По словам фармацевта, грамотный подход к приему лекарств не только защищает здоровье, но и помогает предотвратить потенциально опасные ситуации на дороге.

