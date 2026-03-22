22.03.2026, 14:24

Ночь — время гениев: какие профессии выбирают «совы»

Новости Мира 0 399

Среди людей, чей хронотип склонен к позднему бодрствованию, значительно выше вероятность найти ученых, музыкантов, программистов, художников и писателей. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com

По его словам, такие люди проявляют особенности мышления, которые делают их особенно эффективными в творческих и исследовательских профессиях.

Гибкое мышление и креативность как особенности «сов»

По словам Крутовского, исследования показывают, что «совы» чаще демонстрируют дивергентное мышление — способность генерировать новые идеи и находить нестандартные решения. Эти качества во многом связаны с особенностями работы дофаминовой системы мозга, которая участвует в мотивации, поиске новизны и творческом подходе к задачам.

«Люди с вечерним хронотипом живут в ритме, отличном от большинства, и это способствует независимому мышлению, меньшему конформизму и склонности к экспериментам. У многих к вечеру снижается когнитивный контроль префронтальной коры, что уменьшает цензуру мыслей и открывает путь к необычным ассоциациям и идеям», — пояснил ученый.

Генетическая основа позднего хронотипа

Константин Крутовский отметил, что хронотип частично определяется генами, которые влияют на нейромедиаторы мозга и регулируют нейропластичность и сон. Некоторые из этих генов также связаны с творческими способностями и исследовательской активностью. По его словам, это статистическая, а не строго причинная связь, однако она помогает объяснить, почему среди известных ученых и творческих личностей часто встречаются «совы».

Исторические примеры ночной продуктивности

В качестве примеров Крутовский приводит Чарльза Дарвина, Марселя Пруста, Федора Достоевского и Николу Теслу — людей, которые отмечали, что ночное время позволяет им сосредоточиться и мыслить продуктивнее.

«Важно понимать, что и «жаворонки», и «совы» могут достигать успеха; просто их пики продуктивности приходятся на разное время суток», — добавил генетик.

Почему «совы» выбирают творческие профессии

Подытоживая, ученый объяснил, что сочетание генетических факторов, особенностей работы мозга и асинхронности с социальными ритмами создаёт среду, в которой вечерние люди чаще оказываются успешными в сферах, требующих креативности, нестандартного мышления и поиска новых решений.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь