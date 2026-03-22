Кабаре-дуэт «Академия», четыре жены и переезд в США: как сегодня живет Александр Цекало

65-летний шоумен и продюсер Александр Цекало отмечает юбилей, подводя итог многогранной карьере, которая охватила сцену, телевидение, кино и мюзиклы. Сегодня его имя ассоциируется не только с хитами российской эстрады, но и с успешными продюсерскими проектами, находящими отклик за пределами России. В этом материале мы подробно расскажем о пути Цекало от юного музыканта до международного продюсера, а также о его личной жизни, полной неожиданных поворотов, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Ранние годы и первые музыкальные шаги

Александр Цекало родился 22 марта 1961 года в Киеве в семье инженеров-теплоэнергетиков. С детства проявлял интерес к музыке и технике: самостоятельно освоил гитару и фортепиано, участвовал в школьных спектаклях и собрал первую группу «ОНО». В старших классах Цекало совмещал учебу с работой в студенческих ансамблях и экспериментальными театральными постановками, пробуя себя также в самых разных профессиях: от слесаря-наладчика до осветителя и монтировщика сцены.

В 1979 году он создал квартет «Шляпа», который благодаря ярким и необычным выступлениям сразу привлек внимание публики. Все участники коллектива были зачислены без экзаменов на второй курс Киевского эстрадно-циркового училища. После получения дипломов в 1985 году Цекало приступил к работе в Одесской филармонии, где началась его профессиональная музыкальная карьера.

Кабаре-дуэт «Академия» и расцвет популярности

В Одессе судьба свела Цекало с певицей Лолитой Милявской. Их совместные выступления постепенно переросли в известный кабаре-дуэт «Академия», который стал символом иронии и гротеска на советской и постсоветской эстраде. Дуэт создавал мини-спектакли на сцене, пародируя бытовые ситуации и выстраивая яркие сценические образы.

Популярность пришла к «Академии» в начале 90-х, когда дуэт активно гастролировал и регулярно появлялся на телевидении. Хиты «Тома, Тома», «Я обиделась», «Когда муж пошел за пивом» и другие закрепили за коллективом статус культового. За годы работы дуэт выпустил семь студийных альбомов, включая «Маленький переворот» (1995) и «Свадьба» (1998). В 1999 году дуэт прекратил существование, и Цекало сосредоточился на продюсерской и телевизионной деятельности.

Мюзиклы и театральные эксперименты

Начало 2000-х стало временем театральных проектов. С 2001 по 2002 год Цекало был исполнительным продюсером мюзикла «Норд-Ост», одной из первых попыток в России создать полноценный бродвейский формат. Мюзикл стал массово популярным, но в октябре 2002 года театр на Дубровке стал местом трагического теракта, унесшего жизни 130 человек. Цекало, хоть к постановке уже не имел отношения, лично выехал на место событий, проведя там две ночи.

В 2003 году он стал продюсером и режиссером-постановщиком мюзикла «12 стульев». Несмотря на популярность у зрителей, проект оказался финансово убыточным и завершился спустя восемь месяцев ежедневных показов.

Продюсерская карьера и успехи на телевидении

Еще во времена «Академии» Цекало активно работал на телевидении, совмещая продюсерскую деятельность с ролью ведущего. Он участвовал в создании шоу «Хорошие шутки» и «Слава богу, ты пришел!», а в 2008 году стал одним из ведущих программы «Прожекторперисхилтон» на Первом канале, которая долго оставалась одной из самых рейтинговых передач.

Цекало основал продюсерскую компанию «Среда», начав с развлекательных программ, а затем перейдя к фильмам и сериалам. Среди заметных проектов компании — «Мажор», «Метод», «Гоголь», «Триггер», «Нулевой пациент» и другие. Сериал «Мажор» в 2016 году был продан Netflix, что стало международным признанием компании.

Помимо продюсерской работы, Цекало активно снимался в кино и озвучивал мультфильмы, включая Мелмана из «Мадагаскара» и злую красную птицу из «Angry Birds в кино».

Личная жизнь: четыре брака и переезд в США

Личная жизнь Цекало всегда привлекала внимание публики. Он был женат четыре раза. Первый брак с Аленой Шиферман продлился чуть более года. Долгие годы он был в романтических и творческих отношениях с Лолитой Милявской, с которой официально оформил брак в 1999 году, чтобы записать дочь Еву, рожденную от другого мужчины. Уже в 2000 году они развелись.

В последующие годы Цекало встречался с Яной Самойловой, а затем женился на Виктории Галушке, сестре Веры Брежневой. У пары родились двое детей — дочь Александра и сын Михаил. В 2018 году супруги расстались после десяти лет брака.

В начале 2019 года Цекало официально женился в США на Дарине Эрвин, актрисе и художнице, которая младше его на 30 лет. Пара переехала в Калифорнию, где проживает по сей день.

Александр Цекало сегодня

С 2019 года Цекало продолжает продюсерскую деятельность из США, сохраняя бизнес в России. Компания «Среда» по-прежнему выпускает контент для центральных каналов и стриминговых платформ.

В 2025 году он впервые за несколько лет посетил Москву вместе с супругой, появившись на нескольких светских мероприятиях. По данным журналистов, визиты связаны с работой над новым сериалом, однако сам продюсер предпочитает оставаться вне публичного поля, избегая социальных сетей и комментариев для прессы.

Сегодня Александр Цекало — пример многогранного артиста и продюсера, сумевшего пройти путь от киевского школьника с гитарой до международного продюсера, чей талант признают и зрители, и профессионалы киноиндустрии.