Пожилым россиянам запретят входящие звонки из-за рубежа

В России готовится нововведение, которое может серьёзно изменить коммуникацию пожилых граждан с родственниками и знакомыми за рубежом. По данным Forbes, законодатели планируют ограничить входящие международные звонки на стационарные телефоны для россиян старше 60 лет. Новая инициатива включена во второй пакет антимошеннических мер, который находится на финальной стадии рассмотрения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes .

Второй пакет антимошеннических мер: что изменилось

Пакет был принят в первом чтении ещё 10 февраля 2026 года, а сейчас готовится к рассмотрению во втором чтении. Первоначально законопроект предусматривал полное отключение входящих звонков из-за рубежа для всех пожилых граждан, за исключением тех, кто заранее уведомит оператора о своём желании принимать такие звонки.

Новая редакция документа даёт больше гибкости: любой абонент, как мобильной, так и фиксированной телефонии, сможет самостоятельно установить запрет на международные звонки. При этом звонки из Белоруссии не подпадают под ограничение и останутся доступными.

Ростелеком готов к запуску услуги

В «Ростелекоме» сообщили, что проект закона практически завершён и услуга станет доступна клиентам уже в ближайшее время. Поставщики связи будут обязаны предоставить пользователям возможность самостоятельно управлять настройками входящих международных звонков.

Предыстория антимошеннических мер

Первый пакет антимошеннических мер был принят ещё в марте 2025 года, а основные положения вступили в силу в сентябре того же года. Тогда законодательство было направлено на защиту граждан от мошенничества, включая финансовые и телефонные схемы. Второй пакет продолжает эту тенденцию, но уже с явным акцентом на пожилых абонентов, которые чаще становятся жертвами злоумышленников, действующих из-за границы.

Последствия для пожилых граждан

Эксперты отмечают, что ограничение международных звонков может иметь двоякий эффект. С одной стороны, оно действительно снизит риск телефонного мошенничества и обмана. С другой — создаст трудности для пожилых россиян, поддерживающих контакты с детьми, внуками и родственниками за рубежом. Многие из них могут не знать о возможности самостоятельно разрешить звонки или столкнуться с техническими сложностями при настройке услуги.