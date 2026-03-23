Стиль со вкусом боли: любимый аксессуар жены Кеннеди-младшего оказался опасным

Любимый аксессуар Кэролин Бессетт, жены Джона Ф. Кеннеди-младшего и легендарной пиарщицы Calvin Klein, оказался не таким безопасным, как кажется. Любимый ободок и повязки для волос, которые делали её образ иконой стиля 1990-х, могут провоцировать головные боли, раздражение кожи и даже выпадение волос, предупреждают эксперты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Врач семейной практики Брунильда Назарио и врач-консьерж Фуонг Во рассказали изданию Huffpost о том, как привычные аксессуары могут воздействовать на здоровье. По их словам, ободки и повязки создают давление на нервы и кровеносные сосуды головы. «Если вы и так страдаете от головных болей или мигрени, то легкое давление от этих повязок может быть достаточно, чтобы вызвать неприятную головную боль на весь день», — пояснила Во.
Эта информация особенно важна для людей с предрасположенностью к мигреням, для которых даже кажущиеся безвредными аксессуары могут стать спусковым механизмом.
Помимо головной боли, эксперты отмечают и другие риски. Назарио предупреждает о возможности выпадения волос, раздражения кожи головы и контактного дерматита. Чаще всего это возникает при ношении слишком тугих аксессуаров, длительном их использовании или при наличии декоративных элементов, создающих точечное давление.
Специалисты подчеркивают, что полностью отказываться от ободков и повязок не обязательно. Главное — выбирать аксессуары с регулируемой посадкой, избегать металлических или слишком жестких деталей и прислушиваться к сигналам своего организма. Если появляются признаки раздражения или выпадения волос, использование стоит немедленно прекратить.
Таким образом, даже привычный модный элемент, ассоциирующийся с элегантностью и стилем, может иметь скрытые последствия для здоровья. Осознанный подход к выбору аксессуаров поможет сохранить как красоту, так и здоровье.
