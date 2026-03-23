Температура воды в Каспийском море
23.03.2026, 16:05

Стиль со вкусом боли: любимый аксессуар жены Кеннеди-младшего оказался опасным

Новости Мира

Любимый аксессуар Кэролин Бессетт, жены Джона Ф. Кеннеди-младшего и легендарной пиарщицы Calvin Klein, оказался не таким безопасным, как кажется. Любимый ободок и повязки для волос, которые делали её образ иконой стиля 1990-х, могут провоцировать головные боли, раздражение кожи и даже выпадение волос, предупреждают эксперты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Lawrence Schwartzwald / Sygma / Getty Images

Давление, которое вызывает мигрень

Врач семейной практики Брунильда Назарио и врач-консьерж Фуонг Во рассказали изданию Huffpost о том, как привычные аксессуары могут воздействовать на здоровье. По их словам, ободки и повязки создают давление на нервы и кровеносные сосуды головы. «Если вы и так страдаете от головных болей или мигрени, то легкое давление от этих повязок может быть достаточно, чтобы вызвать неприятную головную боль на весь день», — пояснила Во.

Эта информация особенно важна для людей с предрасположенностью к мигреням, для которых даже кажущиеся безвредными аксессуары могут стать спусковым механизмом.

Проблемы с кожей и волосами

Помимо головной боли, эксперты отмечают и другие риски. Назарио предупреждает о возможности выпадения волос, раздражения кожи головы и контактного дерматита. Чаще всего это возникает при ношении слишком тугих аксессуаров, длительном их использовании или при наличии декоративных элементов, создающих точечное давление.

Как носить безопасно

Специалисты подчеркивают, что полностью отказываться от ободков и повязок не обязательно. Главное — выбирать аксессуары с регулируемой посадкой, избегать металлических или слишком жестких деталей и прислушиваться к сигналам своего организма. Если появляются признаки раздражения или выпадения волос, использование стоит немедленно прекратить.

Таким образом, даже привычный модный элемент, ассоциирующийся с элегантностью и стилем, может иметь скрытые последствия для здоровья. Осознанный подход к выбору аксессуаров поможет сохранить как красоту, так и здоровье.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь