Депрессия и глаза: почему карий цвет может быть тревожным сигналом

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко выступил с заявлением, которое сразу привлекло внимание своей необычной формулировкой. По его словам, женщины с карими глазами якобы чаще других сталкиваются с депрессивными состояниями. Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Высказывание прозвучало достаточно категорично. Академик отметил, что, по его мнению, именно кареглазым женщинам «повезло меньше», поскольку они якобы чаще впадают в депрессию. Такая формулировка моментально сделала заявление заметным в информационной повестке, поскольку речь идет не просто о сезонных эмоциональных колебаниях, а о попытке увязать психологическое состояние человека с особенностями внешности.

Речь шла прежде всего о женщинах

В своем выступлении Онищенко отдельно остановился на гендерной теме. Он заявил, что женщины в целом подвержены сезонной депрессии значительно чаще мужчин — по его оценке, в четыре раза. Объяснил он это тем, что у женщин, как он выразился, более «мобильная психика».

При этом мужчин академик описал в довольно образной манере. По его словам, представители сильного пола чаще не демонстрируют подобные состояния открыто, а внешне лишь мрачнеют и стараются сохранять подчеркнуто суровый вид. Таким образом, акцент в его выступлении был сделан на том, что эмоциональные и депрессивные проявления у женщин, по его мнению, встречаются заметно чаще и проявляются ярче.

Наиболее уязвимой группой названа молодежь

Кроме того, Онищенко обозначил и возрастную категорию, которую считает наиболее восприимчивой к сезонной депрессии. По его словам, чаще всего подобным состояниям подвержены женщины в возрасте от 18 до 30 лет.

Именно эта группа, как следует из его слов, оказывается в зоне повышенного внимания в контексте обсуждения эмоционального состояния, сезонных перепадов настроения и риска развития депрессивных проявлений. Таким образом, в его интерпретации совпали сразу несколько факторов — женский пол, молодой возраст и карий цвет глаз.

Заявление вызвало интерес из-за необычной связи

Высказывание академика вызвало заметный интерес прежде всего потому, что в нем была проведена неожиданная связь между психологическим состоянием человека и цветом глаз. Подобные заявления всегда быстро выходят за рамки сугубо научной дискуссии и становятся предметом общественного обсуждения, поскольку затрагивают тему здоровья, внешности и особенностей психики одновременно.

Особое внимание к словам Онищенко также связано с тем, что тема депрессии остается одной из самых чувствительных в публичном пространстве. Любые высказывания о причинах таких состояний, факторах риска и наиболее уязвимых группах неизбежно привлекают широкую аудиторию, особенно когда речь идет о ярких и нестандартных формулировках.

Тема сезонной депрессии остается в центре внимания

Сезонные эмоциональные расстройства и депрессивные состояния традиционно становятся предметом обсуждения в периоды смены сезонов, когда люди чаще жалуются на упадок сил, сонливость, тревожность и снижение настроения. На этом фоне заявления известных спикеров, тем более с неожиданными акцентами, быстро становятся новостным поводом.

Именно поэтому слова Геннадия Онищенко о связи депрессии, пола, возраста и даже цвета глаз получили широкий резонанс. Заявление оказалось на стыке медицины, психологии и общественной дискуссии, что и обеспечило ему повышенное внимание в СМИ.