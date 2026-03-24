Ученые назвали «идеальную» разницу в возрасте для долгих отношений

Психолог и психотерапевт Элоиза Скиннер поделилась с изданием Metro уникальными наблюдениями о том, какая разница в возрасте между партнерами может стать залогом крепких и длительных отношений. Исследования показывают, что не все пары одинаково стабильны: многое зависит от того, насколько близки партнеры по жизненному опыту и привычкам, сообщает Lada.kz.

Фото: Getty Images

Маленькая разница – большой эффект

Скиннер отметила, что пары, у которых возраст практически совпадает, чаще остаются вместе дольше.

«Согласно исследованиям, небольшая разница в возрасте, скорее всего, приведет к более долгим отношениям», – подчеркнула она.

У партнеров-ровесников совпадают не только взгляды на жизнь, но и финансовые привычки: они примерно одинаково относятся к расходам, сбережениям и инвестициям, что снижает количество конфликтов в повседневной жизни.

Совпадение интересов и возможностей

Эксперт объяснила, что одинаковый возраст способствует синхронности физических возможностей и досуговых интересов. Пары проводят выходные активно и с удовольствием, разделяют обязанности по уходу за детьми и строят общие планы на путешествия. Это создает ощущение партнерства и равенства, что в долгосрочной перспективе укрепляет эмоциональную связь.

Когда разница становится проблемой

В то же время исследования выявляют прямую зависимость между разницей в возрасте и снижением удовлетворенности отношениями со временем. Чем больше расстояние в годах между партнерами, тем выше вероятность того, что интересы, ценности и жизненные цели будут расходиться, а конфликты накапливаться.

Идеальная пропорция для долговечной любви

По мнению Скиннер, оптимальная разница в возрасте для долгих отношений составляет от нуля до трех лет.

«Когда партнеры близки по возрасту, их жизненные ритмы совпадают, что создает гармонию и стабильность в отношениях», – заключила специалист.

Такой подход к выбору партнера позволяет не только наслаждаться совместной жизнью здесь и сейчас, но и закладывает прочный фундамент для будущего, минимизируя возможные разногласия и укрепляя взаимопонимание.