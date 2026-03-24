Брошенная в туалете девушка воссоединилась с родной семьей спустя 28 лет

История Хун Янли, 28-летней женщины, которую бросили в младенчестве, потрясла сердца людей по всему миру. Девушка, родившаяся в Китае, но воспитанная в Нидерландах, наконец встретила своих родных родителей спустя почти три десятилетия, благодаря усилиям волонтеров и современным методам ДНК-экспертизы, сообщает Lada.kz со ссылкой на South China Morning Post.

Начало трагедии: брошенная в младенчестве

Все произошло, когда Хун Янли была всего двухдневным младенцем. Ее мать, Ян Сяоин, родила девочку, но вскоре после этого произошла трагическая случайность. Тесть Сяоин предложил присмотреть за ребенком, однако вместо заботы он отвез младенца в соседнюю деревню и оставил в общественном туалете. Рядом с девочкой лежала записка с датой рождения, пачка сухого молока и 120 юаней — примерно 1,5 тысячи рублей по нынешнему курсу.

Причиной этого поступка стала традиционная предвзятость: тесть считал, что девочка не должна расти в семье его сына, потому что родилась женского пола. Отец Янли, Сюй Лихун, когда узнал о происшедшем, был в шоке, но не смог привлечь тестя к ответственности. Вина за потерю дочери сопровождала его всю жизнь. Ян Сяоин, в свою очередь, всю жизнь испытывала горечь и ненависть к тестю и не поддерживала с ним никаких контактов.

Спасение и новая жизнь за границей

Младенца обнаружил прохожий, который незамедлительно отвез ее в детский дом. Там девочке дали имя Хун Янли. Через год она была удочерена голландской парой, которая растила ее как родную дочь. Несмотря на любовь и заботу приемных родителей, Янли всегда мечтала узнать настоящую семью и почувствовать связь с корнями.

Поиск с помощью технологий и волонтеров

Взрослая Хун Янли обратилась за помощью к китайской волонтерской организации, которая смогла найти ее биологических родителей при помощи ДНК-экспертизы. Эта встреча стала кульминацией долгого пути, полного неопределенности и надежды.

14 марта 2026 года Янли прилетела в Китай. Языковой барьер не стал препятствием: волонтеры помогали ей во всем. В момент встречи Сяоин не сдержала слез — радость и облегчение переполнили мать. Сюй Лихун подарил дочери символические подарки — золотой браслет и нефритовый кулон.

Воссоединение и благодарность

Семья уже строит планы на лето: они собираются навестить приемных родителей Янли в Нидерландах. «Мы благодарны им за то, что воспитали такую замечательную дочь», — признался Лихун. Эта история стала примером того, как современные технологии и человеческая доброта могут соединить семьи, разлученные обстоятельствами, даже спустя десятилетия.