24.03.2026, 11:20

Мать и бабушка заперли в квартире педиатра и избили из-за отсутствия бахил

Новости Мира 0 464

В Иркутске завершилось судебное разбирательство по делу о нападении на медицинского работника, которое шокировало местное сообщество своей абсурдностью. Две женщины — мать и бабушка маленького пациента — были признаны виновными в избиении врача-педиатра из-за отсутствия бахил и приговорены к условным срокам и ограничению свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Irkutsk Media.

Нападение из-за санитарного нарушения

Инцидент произошел в декабре 2024 года, когда к шестилетнему ребенку с высокой температурой и кашлем вызвали педиатра на дом. По прибытию врача встретили мать и бабушка ребенка, которые сразу обратили внимание на отсутствие бахил на ногах медицинской работницы. Вместо того чтобы спокойно объяснить свои требования, женщины решили действовать насильно.

Одна из них несколько раз ударила врача, после чего обе заперли её в квартире, не позволяя выйти. В течение нескольких минут врач находилась в заложниках, пока ей не удалось вызвать полицию. Женщины отпустили медика только перед приездом правоохранителей.

Судебное решение и последствия

По результатам расследования уголовного дела, мать ребенка была приговорена к 3,5 годам лишения свободы условно, а бабушка — к полутора годам условно. Кроме того, суд постановил взыскать с обеих женщин 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба в пользу пострадавшей педиатра.

Судебное разбирательство вызвало широкий общественный резонанс. Жители Иркутска и пользователи социальных сетей активно обсуждают инцидент, выражая недоумение: как обычная бытовая ситуация — отсутствие бахил — могла перерасти в физическое насилие и уголовное дело.

Мнение экспертов

Юристы отмечают, что подобные случаи подчеркивают важность соблюдения прав медработников и недопустимость применения насилия по надуманным причинам. Медицинские специалисты указывают, что безопасность и уважение к врачу должны быть приоритетом, особенно когда речь идет о маленьких пациентах и экстренных вызовах.

Инцидент также стал предметом обсуждения среди психологов: они предупреждают о рисках эмоционального перенапряжения родителей и необходимости конструктивного общения с медицинскими работниками, чтобы избежать конфликтов и травм как для взрослых, так и для детей.

