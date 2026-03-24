Стилист призвал носить фартуки

Стилист и телеведущий Александр Рогов сделал неожиданное заявление о главной модной тенденции этой весны и лета. По его мнению, привычный кухонный или рабочий аксессуар — фартук — станет ключевым элементом городского гардероба, если носить его поверх верхней одежды. Информацию эксперт разместил на своём Telegram-канале, где его подписчики получают советы о стиле и трендах, сообщает Lada.kz.

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Необычная комбинация: фартук поверх куртки

Рогов подчеркнул, что весной и летом особую популярность приобретут фартуки из кожи или плотного хлопка в утилитарном стиле. Он рекомендует надевать их поверх курток, тренчей и джемперов, создавая одновременно практичный и стильный образ. Стилист отметил, что такой приём позволит добавить текстуру и неожиданный акцент в повседневный гардероб, а также станет удобным для прогулок и городских мероприятий.

Модные миксы и переход к лету

По мере потепления Рогов советует экспериментировать с более нарядными тканями. В комбинации с рубашками, платьями и юбками фартук превращается из утилитарного аксессуара в яркий модный элемент, который придаёт образу индивидуальность и современный характер.

Городской гардероб под знаком фартука

Эксперты моды уже называют такой подход смелым шагом, объединяющим эстетику рабочей одежды с трендами высокой моды. Фартук, который раньше ассоциировался исключительно с кухней или мастерской, становится символом сезона и предметом экспериментов для тех, кто хочет выделиться в городе.