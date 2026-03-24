Персидский залив на пороге войны: Саудовская Аравия и ОАЭ готовы вступить в конфликт с Ираном

Ситуация в Персидском заливе стремительно обостряется: Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность прямого военного участия в конфликте с Ираном. Об этом сообщают западные СМИ, включая The Wall Street Journal. На данный момент страны региона предоставляют США косвенную поддержку, включая использование военных баз и экономическое давление на Тегеран, однако планы перехода к более решительным действиям уже обсуждаются, передает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

© ChatGPT / Life.ru

Эволюция позиции стран Залива

Ранее государства Персидского залива старались сохранять дистанцию от конфликта между США и Ираном. Однако на фоне продолжающихся атак на региональные объекты и усиливающихся рисков в Ормузском проливе, позиции Саудовской Аравии и ОАЭ заметно ужесточились.

Сейчас речь идет не только о предоставлении американской армии инфраструктуры, но и о подготовке к возможным прямым ударам по иранским целям. Как отмечают источники WSJ, в Эр-Рияде рассматривается возможность присоединения к военной операции США, а участие Саудовской Аравии в конфликте уже называют «вопросом времени».

В Абу-Даби тем временем предпочитают экономические меры. Власти ОАЭ обсуждают заморозку миллиардов долларов иранских активов, закрытие иранских учреждений в Дубае и усиление финансового давления. Однако военное участие страны также не исключено, если ситуация продолжит обостряться.

Последнее предупреждение Тегерану

Страны Персидского залива, несмотря на стратегическое партнерство с Вашингтоном, выражают недовольство тем, что их позиция практически не учитывается при принятии решений администрацией президента США Дональда Трампа. По данным источников WSJ, лидеры Саудовской Аравии и ОАЭ стремятся через прямые контакты убедить Вашингтон в необходимости более жестких мер против Ирана.

Напряжение в регионе продолжает расти. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страны Залива предупредили Тегеран о готовности дать ответ на ракетные удары по их территории. По словам Фидана, арабские государства задаются вопросом, почему Иран наносит удары по их землям, несмотря на то, что они не участвуют в конфликте напрямую, и считают, что должны реагировать на атаки.

Реакция Тегерана

В Тегеране ясно дают понять, что завершение конфликта в ближайшее время невозможно. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что противостояние будет продолжаться до тех пор, пока США не снимут санкции, не компенсируют ущерб и не предоставят международно-правовые гарантии против дальнейшего вмешательства.

Совет обороны Ирана заявил, что в случае ударов по побережью или островам страны Тегеран может заминировать морские пути в Персидском заливе. Кроме того, Иран уже ограничил проход судов через Ормузский пролив, разрешая транзит только согласованным государствам и только тем, кого страна не считает враждебными.

Как реагирует Москва

Россия внимательно следит за развитием ситуации. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что конфликт вокруг Ирана напрямую затрагивает интересы безопасности региона. Он также отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) недостаточно жестко реагирует на угрозы ядерной безопасности, возникающие в условиях военного давления со стороны Израиля и США.