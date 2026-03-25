18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.03.2026, 14:08

Храп у детей может быть признаком опасных нарушений

Новости Мира

Многие родители воспринимают детский храп как временную особенность сна или легкий курьез, не требующий вмешательства. Однако детский отоларинголог и слип-эндоскопист Анастасия Вишнякова из «СМ-Клиника» для детей предупреждает: регулярный храп может быть сигналом серьезных нарушений здоровья, способных напрямую влиять на развитие мозга ребенка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Dragana Gordic/Shutterstock
Храп — не просто шум, а возможный симптом патологии

По оценкам специалистов, эпизодический храп встречается примерно у 10–15% детей, а постоянный — у 3–5%. Редкие случаи храпа во время простуды или насморка обычно не вызывают тревоги. Но если ребенок храпит регулярно, особенно с паузами в дыхании (апноэ) или сопровождается беспокойным сном и частыми пробуждениями, это повод для обследования.

«Регулярный храп — это не норма, а потенциальный симптом патологий дыхательных путей во сне», — объясняет Вишнякова.

Основные причины детского храпа

Чаще всего источником проблемы становятся увеличенные аденоиды или миндалины, хронические воспалительные процессы носоглотки, полипы, аллергический ринит или искривление носовой перегородки. В более тяжелых случаях храп может быть проявлением синдрома обструктивного апноэ сна — состояния, при котором дыхание периодически прекращается, что ведет к снижению уровня кислорода в крови и нарушению сна.

Как храп влияет на мозг и когнитивные функции

Мозг ребенка особенно чувствителен к недостатку кислорода и качеству сна. Во время глубоких фаз сна происходят ключевые процессы восстановления организма, закрепления памяти и развития нервной системы. При регулярном храпе с эпизодами гипоксии сон становится фрагментированным, что негативно сказывается на концентрации, внимании и способности к обучению.

«Дети с хроническим храпом быстрее устают, хуже усваивают новую информацию и могут демонстрировать поведенческие проблемы — от раздражительности до гиперактивности или вялости», — отмечает врач. Длительное нарушение дыхания во сне может замедлять общее нейропсихическое развитие.

На что родителям стоит обратить внимание

Специалисты советуют обращаться к врачу, если:

  • храп повторяется более трех раз в неделю;
  • ребенок дышит через рот во сне;
  • наблюдаются частые пробуждения, ночное потоотделение или необычные позы во сне;
  • бывают остановки дыхания, дневная сонливость, утренние головные боли;
  • снижается концентрация внимания и успеваемость.

Своевременная диагностика позволяет выявить причину храпа и предотвратить осложнения, обеспечивая ребенку полноценный сон и гармоничное развитие.

Храп — не просто звук, а сигнал, который нельзя игнорировать

Хотя детский храп кажется безобидным, он может быть маркером серьезных нарушений здоровья. Регулярное наблюдение за сном ребенка, внимательность к тревожным признакам и консультация специалистов помогут предотвратить возможные проблемы с дыханием и мозговой активностью, обеспечивая ребенку здоровое детство и правильное развитие.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

