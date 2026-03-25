18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.03.2026, 15:44

Модный бренд представил туфли с открывашками для пива

Новости Мира 0 456

Китайский модный бренд Daphne Lab вновь удивил поклонников необычных дизайнерских решений. На этот раз компания представила обувь, сочетающую в себе стиль и практичность, которая явно предназначена для любителей развлечений и вечеринок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Кадр: @daphne.lab_official

Инновационный дизайн с элементом «вечеринки»

В Instagram-аккаунте бренда был опубликован ролик, в котором манекенщицы демонстрируют новые туфли. Особенность модели заключается в том, что каблук выполнен в виде открывашки для пивных бутылок, а носок оставлен открытым, создавая легкий и смелый летний образ. По словам представителей компании, идея возникла из желания объединить моду и развлечение в одном предмете гардероба.

Доступность и маркетинговый ход

В описании к видео Daphne Lab сообщила, что обувь появится в продаже в ближайшее время. Подпись под роликом гласила:

«Теперь устроить вечеринку можно в любое время! Совершенствуем идею». Такой маркетинговый ход призван подчеркнуть уникальность продукта и привлечь внимание аудитории, привыкшей к экспериментам в мире моды.

Социальные сети как площадка для экспериментов

Публикация в Instagram также демонстрирует, как современные бренды используют социальные платформы для тестирования смелых концепций. Несмотря на то, что Instagram в некоторых странах признан запрещенной организацией, платформа остается важным инструментом для продвижения креативных идей, таких как «туфли с открывашками».

Туфли будущего или эпатаж ради эпатажа?

Новые туфли Daphne Lab вызывают массу обсуждений: одни видят в них удобный и забавный аксессуар для вечеринок, другие считают это примером эпатажа ради эпатажа. Тем не менее, бренд продолжает демонстрировать стремление к инновациям и готовность идти на риск ради создания уникального продукта, способного привлечь внимание мировой аудитории.

1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь