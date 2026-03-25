Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.03.2026, 18:07

Врач назвал фрукт для снижения уровня холестерина и профилактики болезни Альцгеймера

Новости Мира

В повседневном рационе многих людей скрыт неожиданный помощник для здоровья мозга и сердца. Врач общей практики Амир Хан рассказал, что включение в меню небольшого количества фиников способно не только поддерживать нормальный уровень холестерина, но и снижать риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Дозировка и влияние на сахар

Несмотря на естественную сладость фиников, по словам Хана, безопасно употреблять их по две-три штуки в день. В таком объеме они не оказывают существенного влияния на уровень сахара в крови. Кроме того, богатая клетчаткой структура фиников способствует улучшению пищеварения, помогая организму эффективнее усваивать питательные вещества и поддерживать общее состояние здоровья.

Сердце и холестерин под контролем

Финики, как отметил врач, полезны не только для мозга, но и для сердечно-сосудистой системы. Регулярное их употребление может способствовать нормализации уровня холестерина, что снижает нагрузку на сердце и сосуды. Хан подчеркнул, что антиоксиданты, содержащиеся в этих фруктах, участвуют в борьбе с воспалительными процессами, что делает их особенно ценными для профилактики заболеваний, связанных с возрастными изменениями организма.

Мозг и профилактика нейродегенеративных заболеваний

Особое внимание Хан уделил влиянию фиников на мозг. Исследования показывают, что антиоксиданты помогают улучшать когнитивные функции и могут снижать воспаление, связанное с развитием болезни Альцгеймера. Врач отметил, что эти данные являются предварительными, но уже сейчас они дают основания рассматривать финики как полезный компонент ежедневного рациона для поддержания здоровья мозга в долгосрочной перспективе.

Заключение

Добавление всего нескольких фиников в день может оказать комплексное благотворное влияние на организм, сочетая заботу о сердце, пищеварении и когнитивных функциях. Врач Хан рекомендует воспринимать этот фрукт не просто как сладкое лакомство, а как элемент профилактической стратегии, способной поддерживать здоровье на многих уровнях.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь