Врач назвал фрукт для снижения уровня холестерина и профилактики болезни Альцгеймера

В повседневном рационе многих людей скрыт неожиданный помощник для здоровья мозга и сердца. Врач общей практики Амир Хан рассказал, что включение в меню небольшого количества фиников способно не только поддерживать нормальный уровень холестерина, но и снижать риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Дозировка и влияние на сахар

Несмотря на естественную сладость фиников, по словам Хана, безопасно употреблять их по две-три штуки в день. В таком объеме они не оказывают существенного влияния на уровень сахара в крови. Кроме того, богатая клетчаткой структура фиников способствует улучшению пищеварения, помогая организму эффективнее усваивать питательные вещества и поддерживать общее состояние здоровья.

Сердце и холестерин под контролем

Финики, как отметил врач, полезны не только для мозга, но и для сердечно-сосудистой системы. Регулярное их употребление может способствовать нормализации уровня холестерина, что снижает нагрузку на сердце и сосуды. Хан подчеркнул, что антиоксиданты, содержащиеся в этих фруктах, участвуют в борьбе с воспалительными процессами, что делает их особенно ценными для профилактики заболеваний, связанных с возрастными изменениями организма.

Мозг и профилактика нейродегенеративных заболеваний

Особое внимание Хан уделил влиянию фиников на мозг. Исследования показывают, что антиоксиданты помогают улучшать когнитивные функции и могут снижать воспаление, связанное с развитием болезни Альцгеймера. Врач отметил, что эти данные являются предварительными, но уже сейчас они дают основания рассматривать финики как полезный компонент ежедневного рациона для поддержания здоровья мозга в долгосрочной перспективе.

Заключение

Добавление всего нескольких фиников в день может оказать комплексное благотворное влияние на организм, сочетая заботу о сердце, пищеварении и когнитивных функциях. Врач Хан рекомендует воспринимать этот фрукт не просто как сладкое лакомство, а как элемент профилактической стратегии, способной поддерживать здоровье на многих уровнях.