Температура воды в Каспийском море
25.03.2026, 19:13

Назван самый опасный регион в мире из-за терроризма

Африканский регион Сахель третий год подряд признан международным эпицентром терроризма, где концентрируется почти половина всех жертв терактов и вооружённых нападений в мире. Такой вывод содержится в ежегодном докладе Института экономики и мира (Institute for Economics & Peace) «Глобальный индекс терроризма – 2026» (Global Terrorism Index 2026), сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: кадр YouTube

По данным отчёта, в 2025 году по всему миру от действий террористов погибло 5 582 человека, из которых почти половина — жители стран Сахеля. Эксперты отмечают, что регион, охватывающий территории к югу от Сахары, за последние два десятилетия стал новым центром террористической активности, вытеснив прежние очаги на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Десятикратный рост числа жертв за два десятилетия

Согласно исследованию Института экономики и мира, с 2007 года число погибших от террористических актов в Сахеле увеличилось в десять раз. Такая динамика делает регион самым опасным в мире, где ежедневно действуют многочисленные радикальные группировки. Главными организаторами нападений остаются структуры, связанные с запрещёнными в России организациями «Исламское государство» и «Аль-Каида».

Эксперты института подчеркивают, что именно Сахель сегодня формирует масштабный гуманитарный и политический кризис в Африке. Из десяти государств, которые в 2025 году больше всего пострадали от терроризма, шесть расположены именно в этом регионе: Буркина-Фасо, Мали, Нигерия, Сомали, Нигер и Камерун.

Радикальные группы движутся к Гвинейскому заливу

Доклад также отмечает тревожную тенденцию: террористические группировки Сахеля постепенно продвигаются к западным берегам Африки, создавая угрозу для стран Гвинейского залива, включая Бенин, Кот-д’Ивуар и Того. Это расширение географии насилия говорит о том, что международное сообщество сталкивается с новой фазой транснационального терроризма, который требует комплексного и скоординированного ответа.

Институт экономики и мира: авторитетный источник глобальных данных

Институт экономики и мира был основан в 2007 году и имеет штаб-квартиру в Сиднее, Австралия. Ежегодный «Глобальный индекс терроризма» является одним из наиболее авторитетных исследований мировых тенденций в области безопасности и насилия. 2026-й выпуск отчёта стал уже тринадцатым по счёту, фиксируя критические изменения в географии террористической активности и предлагая аналитические данные для правительств и международных организаций.

Доклад подтверждает, что Сахель превратился из периферийного региона в стратегически важный узел глобальной безопасности, где каждая потеря человеческой жизни оказывает долгосрочные последствия для всего континента.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь