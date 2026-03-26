Назван самый опасный регион в мире из-за терроризма

Африканский регион Сахель третий год подряд признан международным эпицентром терроризма, где концентрируется почти половина всех жертв терактов и вооружённых нападений в мире. Такой вывод содержится в ежегодном докладе Института экономики и мира (Institute for Economics & Peace) «Глобальный индекс терроризма – 2026» (Global Terrorism Index 2026), сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным отчёта, в 2025 году по всему миру от действий террористов погибло 5 582 человека, из которых почти половина — жители стран Сахеля. Эксперты отмечают, что регион, охватывающий территории к югу от Сахары, за последние два десятилетия стал новым центром террористической активности, вытеснив прежние очаги на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Десятикратный рост числа жертв за два десятилетия

Согласно исследованию Института экономики и мира, с 2007 года число погибших от террористических актов в Сахеле увеличилось в десять раз. Такая динамика делает регион самым опасным в мире, где ежедневно действуют многочисленные радикальные группировки. Главными организаторами нападений остаются структуры, связанные с запрещёнными в России организациями «Исламское государство» и «Аль-Каида».

Эксперты института подчеркивают, что именно Сахель сегодня формирует масштабный гуманитарный и политический кризис в Африке. Из десяти государств, которые в 2025 году больше всего пострадали от терроризма, шесть расположены именно в этом регионе: Буркина-Фасо, Мали, Нигерия, Сомали, Нигер и Камерун.

Радикальные группы движутся к Гвинейскому заливу

Доклад также отмечает тревожную тенденцию: террористические группировки Сахеля постепенно продвигаются к западным берегам Африки, создавая угрозу для стран Гвинейского залива, включая Бенин, Кот-д’Ивуар и Того. Это расширение географии насилия говорит о том, что международное сообщество сталкивается с новой фазой транснационального терроризма, который требует комплексного и скоординированного ответа.

Институт экономики и мира: авторитетный источник глобальных данных

Институт экономики и мира был основан в 2007 году и имеет штаб-квартиру в Сиднее, Австралия. Ежегодный «Глобальный индекс терроризма» является одним из наиболее авторитетных исследований мировых тенденций в области безопасности и насилия. 2026-й выпуск отчёта стал уже тринадцатым по счёту, фиксируя критические изменения в географии террористической активности и предлагая аналитические данные для правительств и международных организаций.

Доклад подтверждает, что Сахель превратился из периферийного региона в стратегически важный узел глобальной безопасности, где каждая потеря человеческой жизни оказывает долгосрочные последствия для всего континента.