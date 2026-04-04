Ужас на платформе в Сиэтле: незнакомца пытались сбросить под поезд

В Сиэтле (США) мужчину арестовали по обвинению в попытке столкнуть незнакомца под поезд на станции Northgate. Потерпевший выжил, а подозреваемый проходит психиатрическую экспертизу, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По данным CNN, в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, задержан мужчина, обвиняемый в покушении на убийство после инцидента на станции легкорельсового транспорта Northgate. Согласно записи камер видеонаблюдения, он пытался столкнуть незнакомого человека под приближающийся поезд.

Инцидент произошел 19 марта, когда поезд уже приближался к платформе. На видео видно, как мужчина в черной толстовке стоит позади человека, который разговаривает по телефону, и наблюдает за путями. После появления поезда подозреваемый толкает мужчину, тот спотыкается и падает вперед. Затем обвиняемый предпринял вторую попытку столкнуть потерпевшего, после чего скрылся. Пострадавший сумел удержаться на ногах и, по кадрам видео, пошел за ним.

Позже детективы установили личность подозреваемого – им оказался Элисио Мелендес. Мужчина был обнаружен в общественном психиатрическом учреждении, где он проживал, сообщили в прокуратуре округа Кинг.

Мелендесу предъявлено обвинение в покушении на убийство второй степени. Он находится под стражей, сумма залога составила 750 тысяч долларов.

При предъявлении обвинений защита указала на наличие у подозреваемого психических заболеваний. В связи с этим суд назначил проведение психиатрической экспертизы.