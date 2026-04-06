Водитель стянул трусы с мужчины, который прыгнул на его авто (видео)

В Челябинске мужчина в полуобнаженном виде атаковал машины на улице, но не ожидал, что его сдержит водитель… за трусы, сообщает Lada.kz.

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Неожиданный герой на дороге

Инцидент произошел в центре Челябинска: полуголый мужчина выбежал на оживленную улицу после того, как в магазине на улице Кирова устроил несанкционированный «уборочный» перформанс, протирая полы собственным телом. По сообщениям Telegram-канала Ural Mash, мужчина бросался на проезжающие автомобили, создавая угрозу безопасности дорожного движения.

На видео, появившемся в сети, видно, как мужчина с разбега падает на капоты машин. Водители в панике пытаются избежать столкновения, но один из них решает действовать нестандартно.

Действие за трусы

Кадры показывают, как водитель одной из атакованных машин вылезает из автомобиля и буквально оттягивает нарушителя за нижнее белье, пытаясь успокоить его до приезда сотрудников ГБР. Несмотря на предпринимаемые усилия, мужчина продолжает убегать, спрыгивая с капотов и скрываясь по оживленной проезжей части. Очевидцы отмечают, что его поведение явно указывает на пребывание под воздействием неизвестных веществ.

Полоса странных дорожных конфликтов

Этот случай не единственный: ранее в Надеждинском районе Приморского края произошел инцидент с участием водителей, переросший в драку на трассе. Двое мужчин начали избивать друг друга возле припаркованных автомобилей, что также попало на видео очевидцев. К счастью, вмешались прохожие, пытавшиеся остановить конфликт до приезда полиции.

Резонанс и обсуждение в сети

Видео из Челябинска быстро разошлось по социальным сетям, вызывая бурные обсуждения. Пользователи отмечают необычность способа «удержания» нападающего и обсуждают вопросы безопасности на дорогах. Эксперты напоминают: агрессивное поведение на проезжей части может иметь крайне опасные последствия и требует вмешательства правоохранительных органов.