06.04.2026, 14:24

Водитель стянул трусы с мужчины, который прыгнул на его авто (видео)

Новости Мира 0 745

В Челябинске мужчина в полуобнаженном виде атаковал машины на улице, но не ожидал, что его сдержит водитель… за трусы, сообщает Lada.kz. 

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Неожиданный герой на дороге

Инцидент произошел в центре Челябинска: полуголый мужчина выбежал на оживленную улицу после того, как в магазине на улице Кирова устроил несанкционированный «уборочный» перформанс, протирая полы собственным телом. По сообщениям Telegram-канала Ural Mash, мужчина бросался на проезжающие автомобили, создавая угрозу безопасности дорожного движения.

На видео, появившемся в сети, видно, как мужчина с разбега падает на капоты машин. Водители в панике пытаются избежать столкновения, но один из них решает действовать нестандартно.

Действие за трусы

Кадры показывают, как водитель одной из атакованных машин вылезает из автомобиля и буквально оттягивает нарушителя за нижнее белье, пытаясь успокоить его до приезда сотрудников ГБР. Несмотря на предпринимаемые усилия, мужчина продолжает убегать, спрыгивая с капотов и скрываясь по оживленной проезжей части. Очевидцы отмечают, что его поведение явно указывает на пребывание под воздействием неизвестных веществ.

Полоса странных дорожных конфликтов

Этот случай не единственный: ранее в Надеждинском районе Приморского края произошел инцидент с участием водителей, переросший в драку на трассе. Двое мужчин начали избивать друг друга возле припаркованных автомобилей, что также попало на видео очевидцев. К счастью, вмешались прохожие, пытавшиеся остановить конфликт до приезда полиции.

Резонанс и обсуждение в сети

Видео из Челябинска быстро разошлось по социальным сетям, вызывая бурные обсуждения. Пользователи отмечают необычность способа «удержания» нападающего и обсуждают вопросы безопасности на дорогах. Эксперты напоминают: агрессивное поведение на проезжей части может иметь крайне опасные последствия и требует вмешательства правоохранительных органов.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь